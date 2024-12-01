'Rejim PKK'ya alan açtı' Güvenlik kaynakları: SMO terör örgütünün planını bozdu

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Suriye'deki gelişmelerle ilgili güvenlik kaynaklarından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suriye’nin kuzeyinde başta İdlib’te başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep’i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başladı.

ESAD, TOPRAKLARINI PKK/YPG'YE DEVREDİYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep’e yönelik operasyonunun başlaması ile hâkimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetti. Bu durumun ardından Suriye rejimi, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG’den destek istedi. Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat’ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı. Bu nedenle Fırat’ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geçti.

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TERÖR KORİDORU PLANI DEVREYE GİRDİ

Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat olarak gören terör örgütü PKK/YPG ise Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu.

TEÖRÖR ÖRGÜTLERİNİN PLANINI ÖSO BOZDU

Muhaliflerin Halep’e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG’nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu’nu başlattı. Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG’nin Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu..