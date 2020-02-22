Rejim durmadıkça biz çekilmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rejim İdlib halkına zulmünü durdurmadığı sürece, bizim için oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. Burada bu zulüm duracak” dedi.
CUma namazını İstanbul Üsküdar Hz. Ali Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çıkışta gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu:
BUNA SAVAŞ DİYEBİLİRİM: “İdlib’deki muhaliflerle, rejim güçleri arasında devam eden yoğun çatışmalar neticesinde, bizim 2 şehidimiz var, bazı araç gereçlerimizin imhası söz konusu. Ben buna savaş diyebilirim.
150 REJİM UNSURU İMHA: Son rakamlara göre 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 obüs, 2 doçkalı pikap, bunlar imha edildi. Oradaki mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor.
İDLİB’DE ZULÜM DURACAK: Rejim bu noktada İdlib halkına bu zulmü durdurmadığı sürece, bizim için oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. Burada bu zulüm duracak. İdlib’den 1 milyona yakın insan Türkiye’ye doğru göç etti. Biz bunlara nerelerde iskan imkânı sağlayacağız?
GÜVENLİ BÖLGE İÇİN ADIM ATTIK: Sınırımızdan Suriye’nin içine doğru 30-35 km gibi bir koridoru güvenli bölge ilan edelim istedik. Bu güvenli bölgede de yeni bir adım attık. Orada briket barakalar yapalım, 25-30 metrekare dedik. Bu briket barakalarla ilgili çalışmalarımız orada devam ediyor.”
ZAMANINDA PATRIOT İSTEMİŞTİK CEVAP VERMEDİLER : Türkiye’nin S-400’lere karşı ABD’den Patriot istediğiyle ilgili iddialara da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “S-400 gündemdeyken, ben o zaman Sayın Trump’a, ‘Biz nasıl Rusya’dan S-400’ler aldıysak, gelin siz bize de Patriotlar verin. Biz onu da alalım’ dedik. Ama bize olumlu bir cevap vermediler, veremediler” diye konuştu.
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