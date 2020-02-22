Rejim durmadıkça biz çekilmeyiz

CUma namazını İstanbul Üsküdar Hz. Ali Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çıkışta gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu:

BUNA SAVAŞ DİYEBİLİRİM: “İdlib’deki muhaliflerle, rejim güçleri arasında devam eden yoğun çatışmalar neticesinde, bizim 2 şehidimiz var, bazı araç gereçlerimizin imhası söz konusu. Ben buna savaş diyebilirim.

150 REJİM UNSURU İMHA: Son rakamlara göre 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 obüs, 2 doçkalı pikap, bunlar imha edildi. Oradaki mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor.

İDLİB’DE ZULÜM DURACAK: Rejim bu noktada İdlib halkına bu zulmü durdurmadığı sürece, bizim için oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. Burada bu zulüm duracak. İdlib’den 1 milyona yakın insan Türkiye’ye doğru göç etti. Biz bunlara nerelerde iskan imkânı sağlayacağız?

GÜVENLİ BÖLGE İÇİN ADIM ATTIK: Sınırımızdan Suriye’nin içine doğru 30-35 km gibi bir koridoru güvenli bölge ilan edelim istedik. Bu güvenli bölgede de yeni bir adım attık. Orada briket barakalar yapalım, 25-30 metrekare dedik. Bu briket barakalarla ilgili çalışmalarımız orada devam ediyor.”

ZAMANINDA PATRIOT İSTEMİŞTİK CEVAP VERMEDİLER : Türkiye’nin S-400’lere karşı ABD’den Patriot istediğiyle ilgili iddialara da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “S-400 gündemdeyken, ben o zaman Sayın Trump’a, ‘Biz nasıl Rusya’dan S-400’ler aldıysak, gelin siz bize de Patriotlar verin. Biz onu da alalım’ dedik. Ama bize olumlu bir cevap vermediler, veremediler” diye konuştu.