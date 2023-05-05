Reisi ve Esad’dan Şam’da 15 imza

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Suriye resmi haber ajansı SANA, iki ülke arasında uzun süreli stratejik işbirliği anlaşmasının yanı sıra petrol, enerji, ticaret, mühendislik hizmetleri, konut yapımı, demiryolu ve hava taşımacılığı, serbest ticaret bölgeleri, teknoloji ve inanç turizmi gibi birçok farklı alanı kapsayan 15 anlaşma imzalandığını belirtti. Reisi’nin Şam çıkarması, Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşünün değerlendirildiği bir dönemde gerçekleşirken; anlaşmalar, hem ekonomisi ve altyapısı iç savaşta büyük zarar gören Suriye’nin restorasyonu için hem de uzun süreli çatışma ortamında Esad yönetimine destek veren Tahran’ın bunun karşılığını alması açısından önem arz ediyor.

FİLİSTİN HEYETİ ŞAM’DA

Bu arada Şam ziyaretinin ikinci gününde Reisi, Suriye başkentine gelen Filistinli heyetle de görüştü. Şam’daki başkanlık sarayında yapılan toplantıya, Filistin Direniş Örgütü, Hamas ve İslami Cihad örgütünden yetkililer katıldı.