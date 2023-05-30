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Reina saldırısı soruşturmasında sınır dışı edilmişti! DEAŞ üyesi olmaktan tutuklandı

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#Denizli#DEAŞ#Reina Saldırı
Reina saldırısı soruşturmasında sınır dışı edilmişti DEAŞ üyesi olmaktan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 15:56

Denizli'de polisin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Reina saldırısı kapsamında yapılan soruşturmada sınır dışı edilen Özbekistan uyruklu A.A. (32) gözaltına alındı. Sahte Kırgızistan pasaportu ile yakalanan A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece, 'örgüt üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında İstanbul'daki eğlence merkezi Reina saldırısı kapsamında yapılan soruşturmada sınır dışı edilen Özbekistan uyruklu A.A.'nın Denizli'ye geldiğini belirledi.

A.A., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'örgüt üyesi' olmak suçundan tutuklandı.

A.A.'nın 2017 yılında sınır dışı edilen A.A.'nın terör faaliyetlerini yeniden yürütmek için Suriye'ye giriş, çıkış yaptığı ardından da 'Z.R.' adına düzenlenen sahte Kırgızistan pasaportu ile Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

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#Denizli#DEAŞ#Reina Saldırı

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