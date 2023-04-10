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Reina saldırganlarına ‘Zararımızı karşılayın’ davası

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#Reina#Saldırı#Dava
Reina saldırganlarına ‘Zararımızı karşılayın’ davası
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 07:00

İstanbul Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da 2017 yılbaşı gecesi terör saldırısı düzenlenmişti. 39 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısında, Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Terör saldırısının planlayıcılarından olduğu ve Abdulkadir Masharipov’a yardım ettiği iddia edilen İlyas Mamaşaripov ise 1452 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Her iki sanık Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda cezalarını çekerken İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, Çağlayan’daki İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvurarak, Reina Katliamı’nda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilere ödedikleri tazminatların tahsili için terör örgütü üyesi Masharipov ile Mamaşaripov’a davalar açmıştı. İstanbul Valiliği, bu kez aynı kişilere Reina’daki terör saldırısında yaralanan Fikri Tosun’a ödediği 64 bin 846 lira 75 kuruşun ödenmesi için yeni bir dava açtı.

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#Reina#Saldırı#Dava

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