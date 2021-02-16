Rehin alınan Hayrunnisa Hemşire yaşadığı kâbusu anlattı

25 yaşındaki bir çocuk annesi hemşire Hayrunnisa Can Şişli’de özel bir hastanede çalışıyordu. 30 Aralık’ta tam da bu bankoda oturduğu esnada ablasının eski sevgilisi tarafından rehin alındı.

REHİN ALINAN HEMŞİRE O ANLARI ANLATTI



Ben geldim dedi. Ben sana gelirim dememiş miydim dedi. Montunu çıkardı, bıçağı gördüm zaten ben ne yapacağımı bilemedim şok oldum. Yani dedim ki bu beni burada öldürecek, bunlar da beni kameraya çekecekler. İleride emine bulut gibi görüntülerimi izleyecekler. Şişli emniyet müdürümüz geldi. Kızı bırak ne istiyorsan konuşalım dedi, hayır bırakmayacağım dedi. Bir anda emniyet müdürümüz üzerine atladı.

Şişli emniyet müdürü o saldırganın üzerine atladığında Hayrunnisa Hemşire bi anda oturduğu yerden kalktı ve öyle kurtulabildi. Ancak yaralanmıştı ve bir hafta boyunca tedavi altında kaldı. Akciğeri delindi, hava ve kanla doldu. Yoğun bakımda tedavi gördü.

Eğer ben kurtarılmasaydım ölecektim. o yüzden de pişmanlık kelimesini kesinlikle kabul etmiyorum. en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.

AVUKATI DA KONUŞTU



Bu eylemle ilgili olarak insan öldürmeye teşebbüs, hürriyeti tahdit, hakaret ve tehditten dolayı davalar açıldı. 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor sanığın. Hem sağlık çalışanlarına hem de savunmasız insanlara karşı yapılan bu davranışların son bulması için en ağır şekilde cezalandırılmasının temini için elimizden geleni yapacağız.