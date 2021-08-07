Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Paramedik (İlk ve Acil Yardım) taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) EA 70 446,89527 7.092 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 7 428,01982 13.117 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 9 414,01603 21.576 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 408,71289 26.357 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 401,38837 34.530 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 400,23684 35.965 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90 397,61705 39.493 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 396,11947 41.563 MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 7 396,02049 41.694 TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 9 395,17305 42.863 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 393,40618 45.468 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 392,81085 46.365 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 8 392,07925 47.519 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 391,79124 47.945 İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 18 390,75508 49.650 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 9 390,16304 50.547 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 389,60861 51.368 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 8 388,63407 53.000 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 9 387,92857 54.181 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 387,02962 55.745 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 9 386,98767 55.832 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 386,44804 56.748 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 385,66261 58.152 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 383,65811 61.670 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 381,85880 64.919 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 8 381,13589 66.169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 380,56477 67.185 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 8 380,53729 67.233 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 6 380,52386 67.258 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 380,12361 67.930 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 9 379,82755 68.524 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 40 379,70145 68.760 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 379,45568 69.251 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 379,22673 69.699 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 377,51888 72.986 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 8 377,18721 73.609 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 376,93197 74.098 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 8 376,88634 74.197 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 4 376,10960 75.650 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 374,92584 77.976 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 374,64473 78.565 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 20 374,51346 78.819 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 374,48586 78.881 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 373,66712 80.517 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 373,01023 81.846 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 372,14815 83.629 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 371,62001 84.676 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 371,42646 85.088 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 371,16291 85.605 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 368,68430 90.677 TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 368,47951 91.097 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 367,17560 93.769 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 366,68668 94.761 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 10 366,28694 95.607 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 365,61626 97.031 ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 363,99171 100.598 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 361,95425 104.992 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 361,84988 105.213 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 361,68756 105.565 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 359,95158 109.460 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 359,63637 110.177 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 359,50277 110.478 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) EA 5 359,42485 110.663 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 359,34222 110.830 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 357,85111 114.261 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 357,23626 115.692 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 356,75667 116.775 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 355,96948 118.550 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 355,57081 119.459 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 355,47674 119.661 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 352,74433 125.998 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 352,49145 126.598 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 351,50751 128.944 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 350,94962 130.308 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 350,60719 131.075 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 350,55736 131.198 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 350,54542 131.227 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 350,51509 131.308 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 350,00925 132.489 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 349,40869 133.915 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 348,56425 135.980 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 348,49578 136.155 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 347,77134 137.866 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 40 347,41859 138.743 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50 347,12026 139.492 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 345,26656 144.151 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 6 343,94007 147.492 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 342,38525 151.580 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 342,26415 151.945 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 342,23328 152.003 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 341,82839 153.070 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) (Ücretli) EA 70 341,65345 153.494 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) (Ücretli) EA 70 340,83677 155.715 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 5 337,36185 164.920 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 51 335,89599 168.976 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 8 335,64893 169.691 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50 335,32832 170.559 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 3 331,39334 181.856 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 40 331,13322 182.638 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 24 330,97000 183.112 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 42 330,80812 183.576 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 40 326,03475 198.004 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 20 325,60828 199.293 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 12 323,50827 205.876 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 34 323,39384 206.265 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 5 320,36100 216.048 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 51 319,37413 219.248 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) EA 33 319,28246 219.555 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 3 318,79080 221.160 TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 51 316,84788 227.673 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 17 315,94367 230.817 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu) EA 12 314,62553 235.390 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli) EA 2 312,79992 242.052 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 51 310,35354 250.929 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 42 308,84163 256.575 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 23 308,36473 258.479 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 54 307,79255 260.601 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 42 306,67934 264.881 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli) EA 17 305,36735 269.908 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli) EA 5 305,14698 270.736 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 16 304,98411 271.426 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 10 304,81315 272.131 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 20 304,39358 273.735 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 39 302,74180 280.377 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 13 302,48317 281.443 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 32 302,34461 281.992 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 5 301,06390 287.333 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 4 300,30023 290.513 MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 42 299,50910 293.877 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 51 299,39371 294.361 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 21 299,20936 295.109 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli) EA 5 299,10753 295.560 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 46 299,02369 295.939 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 13 298,79775 296.915 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli) EA 8 298,60853 297.743 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli) EA 5 — — ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 10 — — MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 3 — — DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) EA 10 — — GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 6 — — GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli) EA 7 — — GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 15 — — ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli) EA 1 — —

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