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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları kaç? İşte Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Paramedik (İlk ve Acil Yardım) taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)
|EA
|70
|446,89527
|7.092
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|7
|428,01982
|13.117
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|414,01603
|21.576
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|408,71289
|26.357
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|401,38837
|34.530
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|400,23684
|35.965
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|90
|397,61705
|39.493
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80
|396,11947
|41.563
|MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|7
|396,02049
|41.694
|TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|395,17305
|42.863
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|393,40618
|45.468
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80
|392,81085
|46.365
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|392,07925
|47.519
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|391,79124
|47.945
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|18
|390,75508
|49.650
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|390,16304
|50.547
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80
|389,60861
|51.368
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|388,63407
|53.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|387,92857
|54.181
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|387,02962
|55.745
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|386,98767
|55.832
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|386,44804
|56.748
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|385,66261
|58.152
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|383,65811
|61.670
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|381,85880
|64.919
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|381,13589
|66.169
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|380,56477
|67.185
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|380,53729
|67.233
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|380,52386
|67.258
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|380,12361
|67.930
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|379,82755
|68.524
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|40
|379,70145
|68.760
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80
|379,45568
|69.251
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|379,22673
|69.699
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|377,51888
|72.986
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|377,18721
|73.609
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|376,93197
|74.098
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|376,88634
|74.197
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|4
|376,10960
|75.650
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|374,92584
|77.976
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80
|374,64473
|78.565
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|20
|374,51346
|78.819
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|374,48586
|78.881
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|373,66712
|80.517
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|373,01023
|81.846
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|372,14815
|83.629
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|371,62001
|84.676
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80
|371,42646
|85.088
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|371,16291
|85.605
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|368,68430
|90.677
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|368,47951
|91.097
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|367,17560
|93.769
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|366,68668
|94.761
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|10
|366,28694
|95.607
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|365,61626
|97.031
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|363,99171
|100.598
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|361,95425
|104.992
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|361,84988
|105.213
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80
|361,68756
|105.565
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80
|359,95158
|109.460
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|359,63637
|110.177
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|359,50277
|110.478
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)
|EA
|5
|359,42485
|110.663
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|359,34222
|110.830
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|357,85111
|114.261
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|357,23626
|115.692
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|356,75667
|116.775
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|355,96948
|118.550
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|355,57081
|119.459
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|355,47674
|119.661
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80
|352,74433
|125.998
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|352,49145
|126.598
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|351,50751
|128.944
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|350,94962
|130.308
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|350,60719
|131.075
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|350,55736
|131.198
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|350,54542
|131.227
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|350,51509
|131.308
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|350,00925
|132.489
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|349,40869
|133.915
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|348,56425
|135.980
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|348,49578
|136.155
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|347,77134
|137.866
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|40
|347,41859
|138.743
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|50
|347,12026
|139.492
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|345,26656
|144.151
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|343,94007
|147.492
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|342,38525
|151.580
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|342,26415
|151.945
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|342,23328
|152.003
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|341,82839
|153.070
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) (Ücretli)
|EA
|70
|341,65345
|153.494
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) (Ücretli)
|EA
|70
|340,83677
|155.715
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|5
|337,36185
|164.920
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|51
|335,89599
|168.976
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|335,64893
|169.691
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|50
|335,32832
|170.559
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|3
|331,39334
|181.856
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|40
|331,13322
|182.638
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|24
|330,97000
|183.112
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|42
|330,80812
|183.576
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|40
|326,03475
|198.004
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|20
|325,60828
|199.293
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|12
|323,50827
|205.876
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|323,39384
|206.265
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|5
|320,36100
|216.048
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|51
|319,37413
|219.248
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|EA
|33
|319,28246
|219.555
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|3
|318,79080
|221.160
|TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|51
|316,84788
|227.673
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|17
|315,94367
|230.817
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)
|EA
|12
|314,62553
|235.390
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|2
|312,79992
|242.052
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|51
|310,35354
|250.929
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|42
|308,84163
|256.575
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|23
|308,36473
|258.479
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|54
|307,79255
|260.601
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|42
|306,67934
|264.881
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|17
|305,36735
|269.908
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|5
|305,14698
|270.736
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|16
|304,98411
|271.426
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|10
|304,81315
|272.131
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|20
|304,39358
|273.735
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|39
|302,74180
|280.377
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|13
|302,48317
|281.443
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|32
|302,34461
|281.992
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|5
|301,06390
|287.333
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|4
|300,30023
|290.513
|MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|42
|299,50910
|293.877
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|51
|299,39371
|294.361
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|21
|299,20936
|295.109
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|5
|299,10753
|295.560
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|46
|299,02369
|295.939
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|13
|298,79775
|296.915
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|8
|298,60853
|297.743
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|5
|—
|—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|10
|—
|—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|3
|—
|—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|10
|—
|—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|6
|—
|—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|7
|—
|—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|15
|—
|—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|1
|—
|—