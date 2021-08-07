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Haber Giriş: 07.08.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları kaç? İşte Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Paramedik (İlk ve Acil Yardım) taban puanları nedir? İşte detaylar...

 

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)EA70446,895277.092
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA7428,0198213.117
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA9414,0160321.576
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70408,7128926.357
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70401,3883734.530
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70400,2368435.965
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA90397,6170539.493
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA80396,1194741.563
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA7396,0204941.694
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA9395,1730542.863
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70393,4061845.468
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA80392,8108546.365
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA8392,0792547.519
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70391,7912447.945
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA18390,7550849.650
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA9390,1630450.547
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA80389,6086151.368
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA8388,6340753.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA9387,9285754.181
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70387,0296255.745
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA9386,9876755.832
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70386,4480456.748
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70385,6626158.152
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60383,6581161.670
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70381,8588064.919
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA8381,1358966.169
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60380,5647767.185
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA8380,5372967.233
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA6380,5238667.258
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70380,1236167.930
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA9379,8275568.524
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA40379,7014568.760
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA80379,4556869.251
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70379,2267369.699
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60377,5188872.986
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA8377,1872173.609
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70376,9319774.098
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA8376,8863474.197
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA4376,1096075.650
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70374,9258477.976
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA80374,6447378.565
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA20374,5134678.819
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70374,4858678.881
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70373,6671280.517
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70373,0102381.846
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70372,1481583.629
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60371,6200184.676
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA80371,4264685.088
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60371,1629185.605
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60368,6843090.677
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70368,4795191.097
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60367,1756093.769
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70366,6866894.761
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA10366,2869495.607
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70365,6162697.031
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60363,99171100.598
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70361,95425104.992
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60361,84988105.213
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA80361,68756105.565
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA80359,95158109.460
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60359,63637110.177
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60359,50277110.478
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)EA5359,42485110.663
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60359,34222110.830
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60357,85111114.261
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70357,23626115.692
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60356,75667116.775
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60355,96948118.550
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60355,57081119.459
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70355,47674119.661
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA80352,74433125.998
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70352,49145126.598
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60351,50751128.944
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70350,94962130.308
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70350,60719131.075
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70350,55736131.198
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60350,54542131.227
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70350,51509131.308
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70350,00925132.489
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70349,40869133.915
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70348,56425135.980
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70348,49578136.155
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60347,77134137.866
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA40347,41859138.743
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA50347,12026139.492
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70345,26656144.151
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA6343,94007147.492
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60342,38525151.580
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA70342,26415151.945
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60342,23328152.003
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA60341,82839153.070
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) (Ücretli)EA70341,65345153.494
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) (Ücretli)EA70340,83677155.715
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)EA5337,36185164.920
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA51335,89599168.976
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA8335,64893169.691
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA50335,32832170.559
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA3331,39334181.856
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA40331,13322182.638
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA24330,97000183.112
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA42330,80812183.576
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA40326,03475198.004
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA20325,60828199.293
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA12323,50827205.876
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA34323,39384206.265
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA5320,36100216.048
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA51319,37413219.248
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)EA33319,28246219.555
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA3318,79080221.160
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA51316,84788227.673
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA17315,94367230.817
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Burslu)EA12314,62553235.390
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)EA2312,79992242.052
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA51310,35354250.929
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA42308,84163256.575
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA23308,36473258.479
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA54307,79255260.601
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA42306,67934264.881
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)EA17305,36735269.908
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)EA5305,14698270.736
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA16304,98411271.426
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)EA10304,81315272.131
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA20304,39358273.735
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA39302,74180280.377
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA13302,48317281.443
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA32302,34461281.992
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA5301,06390287.333
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA4300,30023290.513
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA42299,50910293.877
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA51299,39371294.361
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA21299,20936295.109
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)EA5299,10753295.560
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA46299,02369295.939
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA13298,79775296.915
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)EA8298,60853297.743
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)EA5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)EA10
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)EA3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)EA10
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA6
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)EA7
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)EA15
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Ücretli)EA1

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