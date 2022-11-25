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Rehber ‘Shiva’nın yavrularına özel parti

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#Rehber Köpekler Derneği#Köpek#PTT
Rehber ‘Shiva’nın yavrularına özel parti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 07:00

Rehber Köpekler Derneği, Shiva’nın bir hafta önce dünyaya getirdiği 7 yavrusuna ‘merhaba partisi’ düzenliyor. Bu akşamki partide rehber köpek adayı 7 yavru, gönüllü bakıcı aileleriyle buluşacak.

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GÖRME engelli avukat Nurdeniz Tunçer, Rehber Köpekler Derneği’ni 2014 yılında İngiltere Büyükelçisi Richard Moore’nin eşi Maggie Moore ile birlikte kurdu. Dernek rehber köpek adaylarını yetiştirmeye, ihtiyacı olanlara da ücretsiz vermeye başladı.

GÖNÜLLÜLER BAKACAK

Rehber Köpekler Derneği’nin 4 yaşındaki labrador cinsi anne köpeği Shiva, bir hafta önce iki erkek, beş dişi toplam 7 yavru dünyaya getirdi. Dernek yönetimi, anneleri gibi iyi bir rehber köpek olmaya aday 7 yavru için bu akşam Sheraton İstanbul City Center’da merhaba partisi düzenlemeye karar verdi. Yeni yavruların doğumunun kutlanacağı etkinlikte, rehber köpek adayı yavrular onları yetiştirecek gönüllü bakıcı ailelerle bir araya gelecek.

OKUL AÇACAKLAR

REHBER köpeklerin uzun ve kapsamlı bir eğitimden geçtiklerini anlatan Nurdeniz Tunçer: “Eğitimin ardından görme engellilere her ortamda eşlik ediyorlar. Onların güvenli ve bağımsız hareket etmelerine rehberlik ediyorlar. Dernek olarak görme engelli kişilere bedelsiz olarak rehber köpek sağlıyor, sonrasında mama, veteriner ve eğitim hizmetlerini bedelsiz olarak karşılıyoruz. Yakın gelecekteki en büyük hedefimiz ise rehber köpeklerin eğitimi için bir okul. “

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Rehber ‘Shiva’nın yavrularına özel parti

ROL MODEL OLDU

2001 yılında İÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Nurdeniz Tunçer, kurduğu dernekle görme engelliler için yasal statüyü ve yaşam standardını ilerletmek, onlara istihdam ve eğitim fırsatları sağlamak için de çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştirdiği farkındalık çalışmaları kapsamında, PTT tarafından Rehber Köpeklerin “Anma Pulu” ve “İlk Gün Zarfı” 4 Mart 2020 de hizmete sunuldu. Sabancı Vakfı’nın “Fark Yaratanlar” projesinde ödül aldı. Londra merkezli Global Thinkers Forum tarafından “The Most Innovative Women in 2020” rol model kadın olarak seçildi. Rehber Köpekler Derneği, Avrupa Rehber Köpekler Federasyonu üyesi ve Uluslararası Rehber Köpekler Federasyonu üye adayı.

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#Rehber Köpekler Derneği#Köpek#PTT

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