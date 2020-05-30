Rehber kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Rehber, kişinin doğruyu bulmasına destek olan, yol gösteren kişi veya şey, delil manasına gelmektedir. Bu rehberlik potansiyeli hem ruhsal hem de fiziksel olarak ele alınabilmektedir. Rehber kelimesinin eş anlamlısı olan kelime “kılavuz” sözcüğüdür. TDK ye göre “Kılavuz” sözcüğünü rehber kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanabilirsiniz.

Rehber Eş Anlamlısı

Rehber kelimesi Farsça kökenli bir sözcüktür ve “rahbar” yani yol gösteren sözcüğünden alıntıdır. Farsçada yol manasına gelen “rah” ve getiren manasına gelen “bar” sözcüklerinin bileşiğidir. Rehber sözcüğü TDK nın sözlüğünde belirttiği gibi bireylerin doğru yolu bulmasına yardım eden kişi ve ya nesnedir. Ayrıca “kılavuz” kelimesini rehberin eş anlamlısı olarak belirtmiştir. Bu durumda kılavuz kelimesini rehberin eş anlamlısı olarak kullanmanız mümkündür. Amacınıza göre kılavuz veya rehber sözcüğünü kullanabilirsiniz.