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Haber Giriş: 30.05.2020 - 02:41,Son Güncelleme:

Rehber kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Rehber kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Rehber, kişilerin hayatında doğru yolu bulabilme, doğru karar verebilme noktasında mühim bir potansiyel oluşturuyor. Rehber nesne veya birey olarak karşımıza çıkabilmektedir. Hayatımızdaki en önemli kavramlardan olan rehber sözcüğünün bir eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki, rehber sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Rehber sözcüğü ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

Rehber, kişinin doğruyu bulmasına destek olan, yol gösteren kişi veya şey, delil manasına gelmektedir. Bu rehberlik potansiyeli hem ruhsal hem de fiziksel olarak ele alınabilmektedir. Rehber kelimesinin eş anlamlısı olan kelime “kılavuz” sözcüğüdür. TDK ye göre “Kılavuz” sözcüğünü rehber kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanabilirsiniz.

 Rehber Eş Anlamlısı

 Rehber kelimesi Farsça kökenli bir sözcüktür ve “rahbar” yani yol gösteren sözcüğünden alıntıdır. Farsçada yol manasına gelen “rah” ve getiren manasına gelen “bar” sözcüklerinin bileşiğidir. Rehber sözcüğü TDK nın sözlüğünde belirttiği gibi bireylerin doğru yolu bulmasına yardım eden kişi ve ya nesnedir. Ayrıca “kılavuz” kelimesini rehberin eş anlamlısı olarak belirtmiştir. Bu durumda kılavuz kelimesini rehberin eş anlamlısı olarak kullanmanız mümkündür. Amacınıza göre kılavuz veya rehber sözcüğünü kullanabilirsiniz.

 

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