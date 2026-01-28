Reha Öz’ü sonsuzluğa uğurladık

Haberin Devamı

Emekli olduktan sonra taşındığı, Denizlili doktor babasından yadigâr Didim’deki yazlık evinde geçen pazar günü kalp krizi geçiren ve ambulansta hayata veda eden Öz’ü son yolculuğunda iki oğlu Fırat ve Ferhat ile sevenleri yalnız bırakmadı.

SAYISIZ ÖDÜL BIRAKTI

1995-2018 yılları arasında görev yaptığı Hürriyet’teki mesai arkadaşları başta olmak üzere pek çok gazeteci ve gazeteci adayına ilham olan Öz geride çok sayıda ödül ve kitap bıraktı. İstanbul’da 1948’de doğan Öz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nü 1973 yılında bitirdikten sonra Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başladı. 1975’te ‘1951’den 1974’e Dünya Güreşinde Türkler’ adlı yazı dizisiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Spor İnceleme Dalı’nda başarı ödülü, 1978’de ise aynı yarışmada ‘Çırak Denen Ağır İşçiler’ yazısıyla inceleme ödülü aldı. 1982’de Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Yılın Gazetecisi Yarışması’nda ‘Abdi İpekçi Cinayeti Dosyası’ ve ‘Hapı Yutanlar’ adlı yazılarıyla inceleme-araştırma dalında başarı ödülü kazandı. 1979 yılında ‘Kitabın Öyküsü’ adlı bir çocuk romanı ile 1989 yılında yaşama hakkını konu edinen araştırma- inceleme eserleri ‘Ben Devletim İşkence Ederim’ ve ‘Ben Devletim Asarım’ kitapları yayımlandı. ‘Dünya Kocaman Bir Güvercin Oluyordu’ adlı öyküsü ‘Dünya Bir Güvercin’ adıyla tiyatro oyunu yapıldı. Öz’ün öykülerinin yer aldığı ‘4 dakika 58 saniye’ kitabı 2008 yılında yayımlandı.