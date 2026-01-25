Reha Ağabey’i kaybettik

Haberin Devamı

Emekli olduktan sonra Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan Öz, geride kalan iki oğluna pek çok ödül ve yazdığı kitapları bıraktı. Öz, 1970 - 1985 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra 1985-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde haber müdürlüğü görevini yapmıştı.

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ’NDEN TAZİYE MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Reha Öz’ün vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadeler yer verildi: “Değerli meslektaşımız Reha Öz’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine hizmet eden Reha Öz’ün ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Cenazesi Töreni ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacak.”

REHA ÖZ KİMDİR?

İstanbul’da 1948’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nü (1973) bitirdikten sonra Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışmaya başladı. Önce spor servisinde, daha sonra istihbarat bölümünde çalıştı. 1975’te “1951’den 1974’e Dünya Güreşinde Türkler” adlı yazı dizisiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Spor İnceleme Dalında başarı ödülü, 1978’de ise aynı yarışmada “Çırak Denen Ağır İşçiler” yazısıyla inceleme ödülü aldı. 1982’de Çağdaş Gazeteciler derneğinin Yılın Gazetecisi Yarışmasında “Abdi İpekçi Cinayeti Dosyası” ve “Hapı Yutanlar” adlı yazılarıyla inceleme-araştırma dalında başarı ödülü kazandı. Kitabın Öyküsü (1979)adlı bir çocuk romanı basıldı. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. İki çocuğu vardı.