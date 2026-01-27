Reha Ağabey’e son veda

Haberin Devamı

Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi 3110 Sokak'taki Denizli Öğretmenler Sitesi'nde oturan gazeteci Ahmet Reha Öz, önceki gün evinde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Öz için bugün emekli olduktan sonra yerleştiği Didim’de cenaze töreni düzenlendi. Didim Cemevi'ndeki törene Öz'ün ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Ahmet Reha Öz, törenin ardından Yalıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öz'ün çocuklarının yurt dışında yaşadığı ve tören için ilçeye geldiği bildirildi.

SAYISIZ ÖDÜLÜN SAHİBİ

İstanbul’da 1948’de doğan Öz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nü 1973 yılında bitirdikten sonra Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başladı. 1975’te ‘1951’den 1974’e Dünya Güreşinde Türkler’ adlı yazı dizisiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Spor İnceleme Dalında başarı ödülü, 1978’de ise aynı yarışmada ‘Çırak Denen Ağır İşçiler’ yazısıyla inceleme ödülü aldı.

1982’de Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Yılın Gazetecisi Yarışmasında ‘Abdi İpekçi Cinayeti Dosyası’ ve ‘Hapı Yutanlar’ adlı yazılarıyla inceleme-araştırma dalında başarı ödülü kazandı. 1979 yılında ‘Kitabın Öyküsü’ adlı bir çocuk romanı ile 1989 yılında yaşama hakkını konu edinen araştırma- inceleme eserleri ‘Ben Devletim İşkence Ederim’ ve ‘Ben Devletim Asarım’ kitapları yayımlandı. ‘Dünya Kocaman Bir Güvercin Oluyordu’ adlı öyküsü ‘Dünya Bir Güvercin’ adıyla tiyatro oyunu yapıldı. Öz’ün öykülerinin yer aldığı ‘4 dakika 58 saniye’ kitabı 2008 yılında yayımlandı.