Covid-19 aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi. Aşı uygulamasının hızlanması ile beraber de pek çok konu merak ediliyor. "Regl iken aşısı olunur mu" sorusu da araştırılan konulardan biri. Aşı sırası gelen kadınlar adetliyken covid aşısı olmanın etkilerini merak ediyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler...



Regl iken Covid-19 aşısı olunur mu?



Adet (Menstrüasyon) döneminin bazı kadınlar için daha hassas, daha ağrılı geçebildiğini, ancak bu durumun aşılanma için bir engel teşkil etmeyeceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ayşe Filiz Gökmen Karasu, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:



"Adetli iken bütün aşılar yaptırılabilir. Bu aşılara tetanoz, hepatit, menenjit, HPV ve korona aşısı da dahildir. Çoğunlukla, nadir durumlar dışında tüm insan aşıları, basit ve geçici yan etkilere sahiptir. Basit bir ateş düşürücü, ağrı kesici ile şikayetler kontrol altına alınabilir. Şayet kişi zaten aşı olma stresi ve korkusu yaşıyorsa psikolojik olarak daha çok etkilenebilir. Bununla beraber kişi “kendini zaten iyi hissetmediği” için aşıyı ertelemeyi tercih edebilir."



Regl iken (adet döneminde) koronavirüs testi yaptırılır mı?



Korona testi ağız içinden alınan basit bir sürüntü testidir. Adetliyken yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

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