Regaip (Regaib) Kandili şubat ayında idrak edilecek… Regaip Kandili ne zaman?
İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç ayların ilk kandili olma özelliğini taşıyan Regaip Kandili için geri sayım devam ediyor. Dini günler takvimine göre, Regaip Kandili şubat ayında idrak edilecek. Her seneden farklı olarak Regaip Kandili, bu yıl corona virüs gölgesinde geçecek. Peki, Regaip Kandili ne zaman, şubat ayının kaçına denk geliyor?
İslam dünyası için rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, için sayılı gün kaldı. 3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek. Mübarek üç aylarda, Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye ediliyor.
REGAİB KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKENLER
Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur’an-ı Kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen Regaib Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışları derledik.
Kur'an-ı Kerim okunmalı
Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
Allah rızası için namaz kılmalı
Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı
Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli
Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli
Dargın ve küskünleri barıştırmalı
Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı
Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli
Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli.
REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ
Regaib Gecesi, ihsanlar ve ilahi tecellilere sahne olacağı bildirilen bir gecedir. Bu itibarla bu gecede yapılacak dua, istiğfar ve ibadet, günahların affına vesile olacaktır. Peygamber Efendimiz (sav) bu gecede yapılan duaların kabul olacağını şu hadis-i şeriflerinde bizlere bildirmiştir. "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez, kabul olunur. Bu geceler Recep’in ilk Cuma gecesi, Şaban’ ın yarısında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir."
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