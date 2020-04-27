Regaip Ne Demek? Regaip Nedir? Regaip Tdk Kelime Anlamı

Regaip Arapça kökenli olan ve ayrıca İslami açıdan önemli bir kelimedir. Bu kelime Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında Türkçe karşılık olarak ‘Bir şeyi istemek, arzulamak ve ona meyletmek’ şeklinde yorumlanmaktadır. Bu bağlamda Regaip Kandili ve Regaip gecesi için önemli bir kelime olarak öne çıkıyor.

Regaip Ne Demek?

Regaip kelime anlamı açısından farklı şekillerde tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

- Bir şey istemek,

- Bir şey arzulamak,

- Meyletmek,

- Bir durumu elde etmek için çaba göstermek,

Bu gibi anlamları üzerinden Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş bir sözcüktür. Tek başına Türkçe içerisinde çok sık kullanılan bir kelime olarak öne çıkmıyor.

Regaip Nedir?

Regaip kelimesi Türkçede Regaip Kandili ya da Regaip gecesi şeklinde yer almış ve İslami açıdan önemli bir sözcüktür. Bu doğrultuda Regaip gecesi ‘Hz. Muhammed' (S.A.V.’) in ana rahmine düştüğü kabul edilen Recep ayının ilk cuma gecesi’ olarak bilinmektedir. Bu anlamı üzerinden her yıl Müslümanlar tarafından kutlanan gece olarak öne çıkıyor.