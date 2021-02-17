Regaip Kandili’nde ne olmuştur? Regaip Kandili’nin fazileti hakkında bilgiler

Regaib Kandili’nin fazileti, bu mübarek güne az bir zaman kala merak ediliyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilecek olan Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem recep ayında bulunması hem de cuma gecesi oluşudur.

REGAİP KANDİLİ’NDE NE OLMUŞTUR?

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi oluşudur. Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır.

REGAİP GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz ‘Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.’ Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir. Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)’in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır.