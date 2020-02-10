Regaip Kandili ne zaman? 2020 Regaip Kandili hangi gün idrak edilecek?

Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç ayların başlamasını müjdeleyen Regaip Kandili için geri sayım devam ediyor. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaip Kandili, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle geçiyor. İşte, 2020 Regaip Kandili tarihi...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak.

Milyonlarca inanan vatandaş tarafından beklenen Regaip Kandili, 2020 yılı dini günler takvimine göre bu yıl 27 Şubat'ta idrak edilecek. Regaip kandili aynı zamanda Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayların başlangıcını da simgeliyor.

REGAİP NE DEMEK?

Regaib kelimesi; "çok değerli hediye, bağış, içten gelerek ve yoğun bir şekilde arzu edilen şey” anlamlarına gelmektedir. İhsanı bol olan Rabbimizden günahlarımızın mağfiretini, ömrümüzün bereketini isteyerek gündüzünü oruç, gecesini namazla geçirmemiz tavsiye edilen bir gecedir. Ayrıca bu gece, bundan sonra gelecek olan kutsal gecelerin ve Ramazan ayının ilk habercisidir. Nitekim Recep ayının başlangıcında Peygamberimizin şöyle dua ettiği rivayetler arasında yer almaktadır: “Ey Allah’ım, recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 259)

Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.