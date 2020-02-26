Regaip Kandili ne zaman? 2020 kandil tarihleri

Üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, 'rahmet ve mağfiret gecesi' olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor, vatandaşlar bu mübarek günü çeşitli ibadetler yaparak geçiriyor. İşte, Regaip Kandili'nin idrak edileceği tarih ve 2020 kandil tarihleri hakkında bilgi...

Üç aylar, 25 Şubat Salı günü başladı. Recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı 27 Şubat'ta, Regaip Kandili idrak edilecek.

2020 KANDİL TARİHLERİ

Bu yılın ilk kandili 27 Şubat Perşembe gecesi Regaip Kandili olacak.

Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi gecesi,

Berat Kandili 7 Nisan Salı gecesi idrak edilecek.

Yılın son kandili ise 28 Ekim 2020 tarihinde Mevlid Kandili ile idrak edilmiş olacak.

REGAİP NEDİR?

"Regâib" kelimesi, “kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey” demektir. Yüce Allah’ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye “Regâib” denilmiştir.”

Regaip Kandili’nde en fazla yapmamız gereken hususlardan birisi ibadet, birisi tövbe ve bir diğeri de duadır. İbadet; yaratılanın, yaratanına sevgi ve saygı ile boyun eğmesidir. İbadet kavramının temel olarak; “bağlanmak”, “boyun eğip itaat etmek” ve “kulluk etmek” gibi üç önemli boyutu bulunmaktadır.

Regaip ile ilgili ayet-i Kerimeler:

Regaip kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadırlar.

Ayrıca, "Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36) Hz. Peygamber’in (sav) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyurulan “ haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır: