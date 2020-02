Regaip Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler - Türkçe ve Arapça Regaip Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır.



Konu İşlenirken Başvurulabilecek Bazı Ayetler



ن ِ إ دة ِ ع وِر ُ شه ال ُّ ند عِ ِ اللّه ا اثْ ن شر ع را ْ ا ِف ِب شه ت كِ ِ اللّه م ْ و ي ل ق ِت خ ا او سم ْ ض ال األ ر و . ا ْه ن ِ م ة ع ب ْ أ ر م ُ ر ح ك ُ ِ ذ ل ُ دين ال ِّ ُ م ِّ ي الْق ل ْ ف وا ُ م ِ ظْل ت ْ ُكم ُس ن أ نف ِه ي ِ ْ ف لُوا ِ ات ق ي و ْشِركِ ُ الْم ة كآف ا كم ْ ُكم لُون ِ ات ق ُ ي ة ك ْ آف وا ُ ل م ْ اع ن و أ اللّه ع ي م ِ ق ت ُ الْم



Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.



Fakat Allah’a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.



Konu İşlenirken Başvurulabilecek Bazı Hadisler

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)



Recep ayı girdiği zaman : إذا د خ ل ر ج ُ ِف ِرْك ل نا م با ه ُ لل ب قا ل: ا ر ج ب و ْ ش ن عبا ، و باِرْك ل ا ِف ن ر ض م ان.



"Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir.



دثنا ح إبر ِ اه ُ يم ُ بن ُ موسى قا ل : سألْ ُت س ِ ع يد ب ِن ِ ُ ج ب ْ ي ع ْ ِص ن يا مِ ر قا ل ْ ج ب ف : أخ ب رِن ِ ا ْ ب ُ ن ن س:أ عبا ( ص)ََّّ رسو ل ن اللِ كا ي ُ ُص وم ت ح ن : ل قو ل ُ ُ ي ْ ف طِ ُ ر ،و ُ ي ْ ف طِ ُ ر ت ح ن : ل قو ل ُ ي ُ ُص وم.



Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)’yı dinledim şöyle demişti: “Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik.



خْ ُ ُ ت ل ل س ل يا د ُّ ر ِ ِه ف ن ي د ال ْ ع وُل ل ُ: أ وة ْ ي ل ة ِ م ْ ن ر ج ب ، ول ْ ي ل ُ ِّ ْص ة الن م ِف ِ ْ ْ ن ش ن عبا ، ول ْ ي ل ُ ة ُ ا ْل ُ م ع ِ ة ، ول ْ ي ل ُ ْ ة ا ِ ِر لفطْ ، ول ْ ي ل ُ ة الن َّ ْ حِر



"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.8 Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir. Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)’in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır. Regaib namazıyla ilgili rivayet de hicri 5. asra dayanmaktadır.9 5 Tevbe, 9/36 6 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259 (Çağrı Yay. İst.-1992) 7 Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811) Hadis No: 2430 8 Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1990) 9 Bozkurt, a.g.e., XXIV/301



يا آد ابن ك ما إن م د ع ْ وِن ت و ر ْج وِن ف ت َ ْ ُت ر ل ِ ن ف كا ا ل ى م ك ع ك و ي أُباِل. يا ل آد ابن ل م ْ و ْ ُُث اس ِ اء سم ن ال ا ن ُ ك ع ُوب ْت ذُن ل غ ب ت ْ غ ف ْ رِن ف ت َ ْ ر ل ُت ك ل و ِل أُبا . يا آد ك ابن ل إن م أت ْ و ْ ي تِن ُر ق ِ ب ط ايا ِض خ ْ ِب األ ر ا ن ل يت ِ ِر ت ُك ِب ُ ْش ُُث ل ق ْ ي أل ش ئا ت ْ ي ُر ق ِ ُ ك ب ت ْ غ ا م ِ اِب ". رة ِ ف



Enes b. Malik (r.a.) Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Âdemoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim. Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım.10 Recep ayında idrak ettiğimiz ilk kandil olan Regaip Kandilinde işlediğimiz güzel amellere kandil sonrasında da devam etmeliyiz. Zira bu konuda Mesrûk (r.a.)’nın anlattığına göre:



ِت ال ِّ صلى الل عليه وسلم ق ِِب َل الن ِ ب إ ن أ ح ِل كا م ُّى الْع رضى الل عنها أ شة ِ ائ ُت ع أ لْ س ُ م ِ دائ . ال ى حِ أ ُت ف ُْل ا ل ق ق صاِرخ ال ع َسِ ذ ا ِ إ ُ ُوم ق ن ي ْت كا ال ق ُ ُوم ق ن ي ي كا



Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) 'ye sordum: "Resullullah (aleyhissalâtu vesselâm) 'a göre hangi amel efdaldi ? '' Bana: "Devamlı olan !"diye cevap verdi.1