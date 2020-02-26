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Haber Giriş: 26.02.2020 - 14:21,Son Güncelleme:/

Regaib kandilinde neler yapılır? İşte Regaib kandilinde yapılacak ibadetler

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Regaib kandilinde neler yapılır? İşte Regaib kandilinde yapılacak ibadetler
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İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib Kandili için geri sayım devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaib Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Camilerde Kur'an-ı Kerim ve salavatlar okutulacak. Peki, Regaib kandilinde neler yapılır? İşte Regaib kandilinde yapılacak ibadetler

Her kandil öncesinde olduğu Regaib Kandili tarihi yaklaşırken de gözler yapılacak ibadetlere çevrildi. Kandil gününü dini vecibelere uygun bir şekilde geçirmek isteyenler, Regaib kandilinde yapılacak ibadetleri merak ediyor. Peki, Regaib kandilinde neler yapılır? İşte Regaib kandilinde yapılacak ibadetler

REGAİB KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKENLER

Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen Regaib Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışları derledik.

Kur'an-ı Kerim okunmalı

Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

Allah rızası için namaz kılmalı

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

Dargın ve küskünleri barıştırmalı

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli.

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