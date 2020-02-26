Her kandil öncesinde olduğu Regaib Kandili tarihi yaklaşırken de gözler yapılacak ibadetlere çevrildi. Kandil gününü dini vecibelere uygun bir şekilde geçirmek isteyenler, Regaib kandilinde yapılacak ibadetleri merak ediyor. Peki, Regaib kandilinde neler yapılır? İşte Regaib kandilinde yapılacak ibadetler

REGAİB KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKENLER



Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen Regaib Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışları derledik.



Kur'an-ı Kerim okunmalı



Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı



Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli



Allah rızası için namaz kılmalı



Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı



Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli



Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı



Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli



Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli



Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli



Dargın ve küskünleri barıştırmalı



Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli.