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Refüje çarpıp otomobilden fırladı... Feci şekilde can verdi

#Ankara#Trafik Kazası#Otomobil
Refüje çarpıp otomobilden fırladı... Feci şekilde can verdi

Ankara'da, kontrolden çıkarak refüje çarpıp kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü H.İ., araçtan fırlayarak yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı Hasköy mevkisinde meydana geldi. Subayevleri yönüne giden H.İ. yönetimindeki 06 BIY 735 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü H.İ., çarpmanın şiddetiyle araçtan fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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#Ankara#Trafik Kazası#Otomobil