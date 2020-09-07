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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Refüje çarpan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Refüje çarpan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, refüje çarpıp, devrilen motosikletin sürücüsü Musa A. (25) yaralandı, arkasında oturan Mehmet Ali İnamlık (21) ise yaşamını yitirdi. Sürücü ile arkasında oturanın, kasklarının takılı olmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki kapalı spor salonu yakınında meydana geldi. Musa A. yönetimindeki 09 ADL 183 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Musa A. ile arkasında kendisi gibi kaskı takılı olmayan Mehmet Ali İnamlık yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İnamlık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Musa A. ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mehmet Ali İnamlık'ın cansız bedeni ise morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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