Refüje çarpan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki kapalı spor salonu yakınında meydana geldi. Musa A. yönetimindeki 09 ADL 183 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Musa A. ile arkasında kendisi gibi kaskı takılı olmayan Mehmet Ali İnamlık yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İnamlık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Musa A. ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mehmet Ali İnamlık'ın cansız bedeni ise morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.