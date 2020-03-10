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Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 11:28,Son Güncelleme:/

Refüje çarpan hafif ticari araç, tramvay yoluna girdi

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Refüje çarpan hafif ticari araç, tramvay yoluna girdi
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KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, refüje çarparak, tramvay yoluna girdi. Yaralanan olmazken, kaza sırasında tramvay geçmemesiyle olası facia önlendi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İhsan E. yönetimindeki 42 ADJ 675 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi. Kaza sırasında raylardan tramvay geçmemesiyle olası facia önlendi. Sürücü İhsan E., kazadan yara almadan kurtulurken, tramvay seferlerinde yaklaşık yarım saatlik aksama oldu. Aracın kaldırılmasıyla tramvay seferleri yeniden yapılmaya başlandı.

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