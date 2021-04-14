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Gündem
Ufuk AKTUĞ/BELEN (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 12:51 | Son Güncelleme:

Refüjdeki beton bariyere çıkan otomobil, asılı kaldı

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Refüjdeki beton bariyere çıkan otomobil, asılı kaldı

HATAY'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki beton bariyerin üzerine çıkıp, asılı kaldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, D-91 kara yolunun Kıcı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüjdeki beton bariyere çıkıp, asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Otomobilin asılı kaldığı bariyer üzerinde fotoğrafını çekenler ise sosyal medyadan paylaştı.

 

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