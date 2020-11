Reformlar en kısa sürede Meclis'e gelecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'ndaki konuşmasında ekonominin yanı sıra bir süredir konuşulan hukuk reformlarına ilişkin de açıklamalar yaptı. Erdoğan, salgın sebebiyle fuarın ve fuar kapsamında yapılan etkinliklerin bir kısmının fiziki, bir kısmının da çevrimiçi olarak gerçekleştirileceğini söyledi. Bu yönüyle hibrit denilebilecek fuarın, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz. Bu ikisini birlikte başarıp salgın sürecinden güçlenerek çıkabileceğimize inanıyorum. Böyle zor bir dönemde böyle büyük bir organizasyonun yapılmasının ve bizim de bizzat iştirak etmemizin sebebi işte budur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını helikopterden inceledi.

YENİ ANAYASA İÇİN KOLLARI SIVAMIŞTIK

Hem ekonomi politikalarını tahkim edecek hem demokrasinin ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek hem milletin günlük hayatında rahatlamaya yol açacak hazırlıklar içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, geçen 18 yıl boyunca ülkede yapılan her reformun, gerçekleştirilen her değişimin, elde edilen her başarının altında imzaları bulunduğunu anlattı. Erdoğan, anayasanın demokrat ve özgürlükçü bir anlayışla defalarca değiştirildiğini belirterek, şöyle konuştu: “Tümüyle yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin oyunbozanlığı sebebiyle neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı. Böylece bizim başlattığımız yeni anayasa çalışmasının niçin akamete uğradığı da aleniyet kazandı. Bunun yanında temel kanunların tamamını yenileyerek adalet sistemimizin altyapısını ve insan kaynağını güçlendirerek ülkemizde hukuka erişimi kolaylaştırdık. Hak ve özgürlük alanlarını olabildiği kadar genişleterek milli birlik ve beraberliğimizi tahkim ettik. Ekonomi alanında da pek çok reformu hayata geçirerek ülkemizin makro ekonomik görünümünü çok ilerilere taşıdık. Velhasıl biz reformlara hiç ara vermedik. Değişim iradesini hiç elden bırakmadık. Milletin hukuka ve adalete olan güvenini kökleştirmek amacıyla kapsamlı bir Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırladık. Bu doğrultuda Mecliste üç ayrı reform paketini hayata geçirdik.”

YENİ BİR YÜKSELİŞ DÖNEMİ

"Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz. Ön çalışmaları tamamlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nı da iş dünyası ve azınlıklar dahil, bir istişareyle neticelendirip hayata geçireceğiz.”

SIKINTILARI AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ

Erdoğan koronavirüsle mücadele konusunda da şunları söyledi: “Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çaresiz kaldığı salgınla mücadele çalışmalarında Türkiye pozitif yönde ayrışarak altyapısının gücünü ortaya koymuştur. Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz. Ekonomi tarafında da her kesime yönelik desteklerle salgının yol açtığı sıkıntıları azaltmaya, paylaşmaya çalışıyoruz. Devlet olarak tüm imkanları seferber ederek üretimi, ihracatı, ticareti, istihdamı ayakta tutuyoruz. Bu anlayışla iş dünyamızdan esnaflarımıza, işçilerimizden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza kadar her kesime el uzattık, kaynak aktardık. Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için herkese görevler düştüğünü, yapılması gereken fedakarlıklar olduğunu vurgulayarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve diğer kamu kurumları ile özel sektörün bundan sonra daha güçlü şekilde birlikte çalışacağını söyledi.





PEKCAN’A BAŞSAĞLIĞI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden annesi İhsan Kadaifci (89) son yolculuğuna uğurlandı. Tuzla’daki Mercan Yeni Camisi’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan Bakan Pekcan’a ve yakınlarına başsağlığı diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SUUDİ KRALI SELMAN’LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan’ın yaptığı G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı. (AA)