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‘Reform yapmayacağım’

#Mahmut Özer#Okullar#Yüz Yüze Eğitim
‘Reform yapmayacağım’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

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Bakan Özer, 850 bin sınıftan 1721’inin kapalı olduğunu, tüm sınıfları kapalı olan tek okul bulunmadığını açıkladı. Bakan Özer’in açıklamaları özetle şöyle:

- “Müfredat ötesinde eğitim sisteminde sürekli reformlar yapıldı. Bakan olduktan sonra reform yapmayacağımı açıkladım. Okullar arası imkan farklılıklarını minimalize edeceğiz. Alt yapı ile ilgili tüm farklılıkları ortadan kaldıracağız. Okullarımızın tamamında kütüphane varsa zenginleştirme ve güncelleme, yoksa yeni kütüphane yapacağız. 2 ay içinde bunlar olacak.

- Öğretmenlerin niteliği eğitimin en güçlü tarafıdır. Öğretmenlerle ilgili kapsamlı eğitim paketi hazırladık. Sadece mesleki gelişimi değil, kişisel gelişimi, liderlikle ilgili ciddi kaynak aktardık. Ağırlığı yeni başlayan öğretmenlere vereceğiz, eğitim sistemine adaptasyonu ile ilgili desteklememiz lazım.

- Okulları kapalı tutma lüksümüz yok. Birinci önceliğimiz yüz yüze eğitimi kararlı şekilde ayakta tutabilmek.

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- Öğretmenler bir doz yüzde 93, yüzde 87 tüm doz aşı oldu. Öğretmenlerde vakalar düşük.

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#Mahmut Özer#Okullar#Yüz Yüze Eğitim

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