Reform çalışması yapılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çelik özetle şunları söyledi:

“Önemli bir reform eylemini siyasi hayata paketlerle, uygulamalarla ortaya koyduk. Reform demek demokrasinin toplumun tüm kılcal damarlarına ulaşması demektir. Toplumun çıkarları değişir, vatandaşımızın taleplerinin devletimize yansımasında yeni ihtiyaçlara gerek duyulur. Bakanlıklarımızın ilgili çalışmaları var. Partide yürüttüğümüz çalışmalar da var. Cumhurbaşkanımıza sunulacak ve son karar verilecektir.”

PROTESTO EDİYORUZ

(İrina operasyonu) “Aramayı şiddetle protesto ediyoruz. Bu müdahaleleri meşrulaştırmaya çalışıyorlar fakat şu net bir durumdur: Burada ambargoyu delen taraf Türkiye değildir. Hafter yönetimine destek verenler bellidir, bunu alenen yapıyorlar. Bu tip eylemlerde bulunmamaları gerektiğinin bir kere daha altını çiziyoruz. Bu aramalar hukuk dışı, korsan aramalardır. Tabi ülkemizin itirazıyla aramayı sonlandırdılar.”

BU KADAR DA OLMAZ

“Sayın Ünal Çeviköz’ün açıklamaları oldu. Bu kadar da olmaz. Şunun söylenmesi gerekiyor ABD’ye; geçmişte yapılan hataları yapmayın. PKK/PYD’ye Trump döneminde tırlarla silahlar gönderdiniz. Diğer bir söylenmesi gereken husus da şudur; milli iradenin yegane temsilcisi olan TBMM’nin bombalanmasında FETÖ’nün DEAŞ gibi karşılanmasıdır.”

ARINÇ’IN İSTİFASI

“İstifalarını sundular, Sayın Cumhurbaşkanı da kabul ettiler. MYK’mız, Sayın Arınç’ın kamuoyunda çok öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir; bu ifade edildi.”

‘BİZİ DAHA ÇOK ÜZDÜN’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MYK’da, “Bugün Arınç’la konuştuk. Sözlerimin onu üzdüğünü söyledi. Ama kendisine ‘sen bizi daha çok üzdün’ dedim. İstifası bizi üzdü. Ellerinde Yasin Börü ve Kürtlerin kanı olan adamları başımıza çıkıyorsunuz. İnşallah bundan sonra böyle açıklamalar yapmaz” dediği öğrenildi. MYK’da ayrıca Erdoğan’a yakın bir isim olan eski milletvekili İhsan Arslan, disipline sevk edildi. Erdoğan’ın, Arslan’ın bazı medya organlarına yaptığı açıklamalara tepki gösterdiği öğrenildi. Erdoğan, “Bizim elimiz kanlı mı? Biz Kürtleri değil, teröristleri bombalıyoruz. Bizim Kürtlerle problemimiz yok. Röportajdaki sözleri, bizim haklı söylemlerimizi anlamadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, reform çalışmalarıyla ilgili de “Bizim her zaman reformlarımız oldu. Bu reformlarımızda her zaman kararlı olduk, kararlılığımız devam edecek” diye konuştu.