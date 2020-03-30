Referans Ne Demek? Referans Nedir? Referans Tdk Kelime Anlamı

Fransızca kökenli bir kelime olarak Türkçeye yerleşmiş referans kelimesi, gündelik yaşamda yaygın kullanılan bir sözcüktür. Özellikle iş dünyasında ya da iş bulabilmek amaçlı CV üzerinde mutlaka görünür.

Referans Ne Demek?

Referans bir ‘tavsiye mektubu’ olarak bilinmektedir. Herhangi bir durum karşısında konuyu desteklemek amaçlı kişi veya kurum tarafından ele alınır. Bu durum karşı tarafta daha büyük bir güven oluşturur. O yüzden hem sözlü hem de yazılı olarak bireylerin çok fazla karşısına çıkan kelimelerden biridir.

Referans Nedir?

Referans farklı anlamları üzerinden günlük yaşamda hem bireysel hem de kurumsal olarak kullanılan bir sözcüktür.

- Tavsiye mektubu,

- Kaynak,

- Tavsiye,

Özellikle iş bulmak için CV üzerinde bir kişi veya kurumun, iş arayan kişiye güvendiğini gösteren durumdur. Onun sektördeki iş tecrübesini anlatır ve karşı tarafta daha büyük bir güven oluşmasına olanak sağlar.

Referans TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından da aynı şekilde referans kelimesi ‘tavsiye mektubu’ veya ‘kaynak’ olarak bilinmektedir. Herhangi bir kişi ya da kurum farklı bir alanda tavsiye edilmiş olur. Türkiye'de sıkça kullanılan ve hem sözlü hem de yazılı değerlendirilen önemli kelimelerden biridir.