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Referandumla iki köy ayrılmıştı! İlk muhtarı belli oldu

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#KARABÜK#Muhtar#Köy
Referandumla iki köy ayrılmıştı İlk muhtarı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 15:31

Karabük’te referandumla bağlı olduğu Zoprak köyünden ayrılan Cemal Ovası köyünde dün ilk kez yapılan muhtarlık seçimleri sonrası 88 oy alan Hayri Çalışkan (54), köyün muhtarı oldu.

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Karabük merkeze bağlı Zopran köyüne bağlı Göklen Mahallesi, 9 Temmuz 2023’te yapılan referandumun ardından köyden ayrıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın 26 Temmuz 2024’te verdiği onayla Cemal Ovası adını alan köy, kentin 278’inci köyü olarak kayıtlara geçti. Cemal Ovası köyünde yaşayanlar, dün yeni muhtarlarını seçmek için sandığa gitti.

Referandumla iki köy ayrılmıştı İlk muhtarı belli oldu

171 seçmenin bulunduğu köyde Hayri Çalışkan ve Sezgin Urfa (58) muhtar adayı oldu. Köylüler, dün köy konağına kurulan sandıkta oylarını kullandı.
Referandumla iki köy ayrılmıştı İlk muhtarı belli oldu
153 kişinin oy kullandığı seçimde, oyların 88’ini Hayri Çalışkan alırken, Sezgin Urfa ise 62 oyda kaldı. 3 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlara göre Cemal Ovası köyünün ilk muhtarı Hayri Çalışkan oldu. (DHA)
Referandumla iki köy ayrılmıştı İlk muhtarı belli oldu

 

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#KARABÜK#Muhtar#Köy

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