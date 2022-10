‘Referanduma gidelim’

Haberin Devamı

Malatya’da toplu açılış programında yeni tamamlanan projelerin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Belediye Meydanı’nda halka hitap etti ve kıyafet özgürlüğü için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni bir çağrı yaptı. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından çarpıcı satırbaşları:

- KUMPASLARI BOZDUK: Önümüze kurulan her tuzağı, arkamızdan çevrilen her kumpası, üzerimizde oynanan her oyunu milletimizden aldığımız destekle bozduk. Yola çıkarken ne demiştik, ülkemizi 4 temel direk üzerinde yükselteceğiz. Sağlık, eğitim, adalet, emniyet. Yetmez dedik; ya. Ulaşım, tarım, diplomasi, bütün bunlarla beraber dünyada Türkiye’nin bir numara olması için adımların atılması. Attık mı bu adımları? Biz Ferhat olduk, Şirin’e dağları delerek yolları aştık. Ayın 28’in de inşallah Ankara Spor Salonu’nda ‘Türkiye Yüzyılı’nı tüm dünyayla paylaşacağız. Onun için 5 tane başlığımız var: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüme.

- BAKALIM GELEBİLECEK Mİ: CHP Genel Başkanı, milletimizin kabuk bağlamış başörtüsü tartışmasını yeniden açtı. Başı açığı da başı örtülüsü de kardeş kardeş üniversitelerimizde, her yerde okuyabiliyor. Bu barışın, bu özgürlüğün, bu kardeşliğin simgesidir. Bunu biz başardık. Bay Kemal senin böyle bir derdin yok. Bunun için ‘Gel dedim Anayasa güvencesine alalım.’ Teklifimizi Meclis’e vereceğiz. Bakalım gelebilecek mi?

- AİLE KORUMASINI DA EKLEYEREK: Göreceğiz. Gelir veya gelmez. Maksat tüm milletimiz bunu görsün, bunu tanısın. Yandaşlarını da tanısın. Altılı masayı da tanısın. Aksi bir durum ortaya çıkarsa ülkemizi sivil, özgürlükçü, bir Anayasa’ya kavuşturma gayretimizi seçimde sonra sürdüreceğiz. Biz hazırlıkları yaptık. Anayasa değişikliğini Meclis’e göndereceğiz. Sapkın akımların dayatmalarına karşı ailenin korunmasını da ekleyerek Anayasa değişikliği teklifinin hazırlığına başladık.

- BUGÜN İLK KEZ AÇIKLIYORUM: Hatta şunu da yapabiliriz. Bunu bugün ilk kez Malatya’da açıklıyorum: Hadi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamento’da çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin. Türkiye Yüzyılı bu tür tartışmaların aşıldığı yeni devrin adı olacaktır.”

‘SİYASETİ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ZANNEDİYOR’

- “Karşımızdaki muhalefetin başındaki kişiye 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için hodri meydan dedim. Biz bu zata ‘seçimde karşımıza çık’ dedik. Sanki ben ona televizyona çık demişim. Geceleri sosyal medya videosu yayınlaya yayınlaya galiba siyaseti de ekrandaki görüntüden ibaret sanmaya başladı. Siyaset cesaret işidir. Bu zatın şimdi meydana çıkıp mertçe mücadele vermesini beklemek biraz zorlama olacak ama maalesef karşımızdaki fotoğraf bize başka bir yol da bırakmıyor. Ya aday ol karşımıza çık ya da adayın kimse söyle onu bilelim. Herhalde birileri bunu tuttu bırakmıyor olsa gerek ki kendini böyle bir durumda bırakıyor. Ülke bunların elinde olsaydı bu kışı nasıl geçirirdik bilmiyorum. Şimdi Türkiye, doğalgazın merkezi oluyor.”

ORDUMUZA HAKARETİN BEDELİ ÖDENECEK

- AK Parti’nin Türkiye genelinde düzenlediği “Mahalle Bizim, Gençlik Bizim” programının kapanışını Malatya’dan yapan ve akşam yemeğinde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelenErdoğan özetle şunları söyledi: “Milletimiz, benim orduma, benim ordumun askerine hakaret eden, saygısızlık eden, bu malum ana muhalefetin ve diğerlerinin hiçbirine bu ülkede Allah’ın izniyle ilk seçimlerde dersini en güzel şekilde verecektir. Ordumuza bu yakıştırmaların bedeli ödenecektir. Yargıda bu işin hesabını verecekler. LGBT diyorlar; güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? Bunun kimlerle nasıl iş tuttuğunu zaten biliyorsunuz. Hangi siyasi partiler bunlarla iş tutuyor, bunları da biliyorsunuz.”

MALATYA-HEKİMHAN ARASI 35 DAKİKA KISALIYOR

Malatya-Hekimhan Yolu, 104.3 kilometre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş bölünmüş yol haline getirildi. Engebeli arazide tesis edilen yolda 6 bin 163 metre uzunluğunda 8 tünel ve 2 bin 398 metre uzunluğunda 14 köprü inşa edildi. Yol, Malatya-Hekimhan arasını 35 dakika kısaltıyor.