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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.09.2021 - 19:18 | Son Güncelleme:

Referandum sonuçlandı! İki köy başka ile geçme kararı verdi

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Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmak isteği nedeniyle halk oylaması kararı alınan Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yapılan seçimde, vatandaşların çoğu ayrılma yönünde "evet" oyu kullandı.

Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köyleri muhtarlıklarının, Gümüşhane'den ayrılarak sınırları bulunan Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanma talepleri üzerine İl İdare Kurulu, 4 Eylül'de ilgili köylerde seçim kararı aldı. Kararın ardından bugün Üçtaş ve Günyüzü'nde yaşayan vatandaşlar, köylerdeki okullarda kurulan sandıklarda "evet" ve "hayır" pusulalarıyla oy kullandı.

Referandum sonuçlandı İki köy başka ile geçme kararı verdi



REFEANDUM SONUÇLANDI! SANDIKTAN 'EVET' ÇIKTI

Sabah saatlerinde başlayan ve 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından Günyüzü köyündeki sandıklardan resmi olmayan verilere göre 272 "evet", 196 "hayır" oyu çıkarken 4 oy ise geçersiz sayıldı. Üçtaş köyünde ise 474 kişi "evet", 33 kişi "hayır" oyu verirken 13 oy geçersiz sayıldı.


Referandum sonuçlandı İki köy başka ile geçme kararı verdi

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