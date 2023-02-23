Refakatsiz çocuklar saç ve göz rengiyle bulunuyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, refakatsiz çocuklar için bakanlık web sitesinde sorgu ekranı açtıklarını açıkladı. Bakan Yanık, yazılı açıklamasında,çocukların bilgilerine ulaşmak için sorgu ekranında iki farklı yöntem olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: "Fiziki görüntü, saç rengi, göz rengi, doğum izi, fotoğrafları gibi ayırt edici bütün özellikleriyle birlikte çocuklara ilişkin bilgiler, oluşturulan bir bilgi formu üzerinden kayıt altına alınıyor.

DERİN GÖRÜ ARIYOR

Kayıtlar TÜBİTAK tarafından hazırlanan 'Derin Görü Yüz Tanıma ve Eşleştirme Sistemi’ne yükleniyor. Eşleşmeye göre liste oluşturuluyor. Fotoğraf kaydı ile sisteme girilen bilgiler kullanıcıya sunuluyor. Şimdi de Bakanlık web sitemizde sorgu ekranı açtık. T.C. numarası veya ad, soyad ile arama yapma imkânı sağlıyoruz. Çocuklarını bulamayanlar da ihbar kaydı bırakabilecek." (DHA)

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1314’Ü AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Bakan Yanık, deprem bölgesindeki 1858 refakatçisi olmayan çocuktan 1314’ünü ailelerine teslim ettiklerini bildirdi. 451 çocuğun hastanede takip edildiğini aktaran Yanık, 93’ünün ise Bakanlığa bağlı çocuk kuruluşlarında bakımının sağlandığını ifade etti.

206’SIEŞLEŞTİ

Bakan Yanık, 'Derin Görü' uygulaması ile toplam 206 çocuk eşleşmesi yapıldığını belirterek, "105 çocuğun ailesi ile iletişimi sağlandı. Bu çocuklardan 51'inin tedavisi devam etmekte iken 24'ü kuruluş bakımında ve 50 çocuk ise ailesine/yakınlarına teslim edildi" dedi.

İkranur Arslan/Ramazan Gök

HAYAT BAĞI KURDULAR

Yürekleri yakan deprem felaketinin kahramanları enkaz altından ‘can’ kurtaran arama kurtarma ekipleri oldu. O isimlerden biri olan madenci Ramazan Gök, enkaz altında kalan 13 yaşındaki İkranur’u 138’inci saatte hayata döndüren ekipteydi... Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) Başkanı Kenan Laz da 15 yaşındaki Saadet’in 116’ncı saatte kurtarıcısı oldu. Her ikisi de ailelerini kaybeden küçük kızlarla artık ‘baba kız’ gibi...

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EVLADIM OL DEDİM

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde 8 katlı Duygu Apartmanı da yıkıldı. Manisa'nın Soma ilçesinden bölgeye arama-kurtarma çalışmaları için giden maden işçileri, apartmanın enkazında çalışma başlattı. Maden işçileri, 138. saatte, enkazdaki İkranur Arslan'a (13) ulaştı. İkranur ile kendisine ilk ulaşıp kurtaran maden işçisi Ramazan Gök arasındaki cep telefonu kamerasına yansıyan diyalog, gündem oldu. Aynı enkazda 1 gün sonra İkranur'un babası, annesi ve 3 kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İkranur'u enkazdan kurtaran maden işçisi Gök, şöyle konuştu: “Enkaz altında önce adımı ardından da 'Çocuğun var mı?' diye sordu. 1 oğlum olduğunu söyleyip, 'Kızım olur musun?' diye sordum. 'Olurum' dedi.Kızım olmasını istiyordum. Halasının oğlu İkranur'a sahip çıkacaklarını söyledi. Ben de bana göstermelerini istedim. Kabul ettiler."

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Saadet İkbal Çil/Kenan Laz

BABA KIZ GİBİ OLDUK

Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) Başkanı Kenan Laz (56), Kahramanmaraş’ta enkaz altından 116’ncı saatte sağ çıkardıkları Saadet İkbal Çil (15) ile sürekli telefonda görüştüklerini, aralarında baba-kız bağı oluştuğunu söyledi. 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Kahramanmaraş’a giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan EDAK ekibi, 116’ncı saatte Stad Caddesi Elif Bike Apartmanı’nın enkazından 15 yaşındaki Saadet İkbal Çil’i sağ çıkardı. Çil’in annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Babasından ise henüz haber alınamadı.EDAK Başkanı Kenan Laz,Saadet’in İstanbul’daki teyzesinin yanına getirildiğini belirterek, “Bundan sonra Saadet’le sürekli görüşeceğim. Edirne’ye davet edeceğim. Artık baba-kız gibi olduk. İnşallah bundan sonraki hayatı beklediği gibi olur. Bu acıları unutmak kolay değil maalesef” dedi. (DHA)