Refah’ta ilk adım

GAZZE Şeridi’nin dünyaya açılan tek kapısı olan ve bölge halkı için hayati önem taşıyan Refah Sınır Kapısı, uzun bir aradan sonra bugün açılıyor. Refah’ta her iki yönde yaya trafiğinin bugünden itibaren başlaması bekleniyor. Ancak Refah’ın “açılması” Filistinliler için tam anlamıyla bir özgürlük sağlandığı anlamına gelmiyor. İsrail basınına göre sınırlı kişinin geçişine müsade edilirken; günde 150 kişinin Gazze’den ayrılmasına, 50 kişinin ise dönmesine izin verilecek. Gazze’ye giriş ve çıkışlar Mısır’ın koordinasyonuyla mümkün olurken, sınırdan geçecek kişilerin listesinin 24 saat önceden İsrail’e sunulması gerekecek. İsrail’in onayının ardından Avrupa Birliği Refah Sınır Yardım Misyonu’nun (EUBAM Refah) bulunduğu geçiş bölgesinin öncesinde, yine İsrail tarafından güvenlik kontrolü yapılacak. Öte yandan Refah dün “sistem kontrolleri” için deneme amaçlı açılmıştı. Mısır Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulanslar ve sağlık ekipleri de dün sınır kapısına ulaşmıştı.

80 BİN FİLİSTİNLİ DÖNMEYE HAZIR

Al Jazeera’ye göre İsrail’in saldırıları sırasında Gazze’yi terk eden yaklaşık 80 bin Filistinli evlerine geri dönmek istiyor. Öte yandan tahmini olarak 22 bin yaralı ve hasta Filistinli de Refah’tan çıkarak tedavi olmayı bekliyor. Gazze’deki El Şifa Tıp Kompleksi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Salmiya’ya göre hasta ve yaralıların geçişi konusunda yaşanacak gecikmeler can kaybı sayısını iki kat artırabilir. Refah Sınır Kapısı’nın asıl olarak ekim ayında, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında açılması planlanmıştı. Ancak İsrail, Gazze’deki son esirin geçen hafta teslim edilmesine kadar bu adımı atmayı reddetmişti.

MISIR’A AÇILIYOR

Gazze’nin güneyinde yer alan Refah Sınır Kapısı, Mısır’ın Sina Yarımadası’na açılıyor. Sınırın iki tarafındaki şehrin ismi de Refah olarak geçiyor. İsrail, Refah’ı Mayıs 2024’ten bu yana kontrolü altında tutuyor.

