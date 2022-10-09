Refah kayıpları telafi edilecek

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Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı’nda Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

TÜRKİYE KASABA DEVLETİ DEĞİL

“Çalışacağız, üreteceğiz, istihdam sağlayacağız ve ihracatımızı da bununla patlatacağız. Şu anda biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Türkiye ya, burası kasaba devleti değil... İnsanlarımızın refah düzeyinde yaşanan kayıpları en iyi biz biliyoruz, telafi edecek tedbirleri de biz alıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık.

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EKONOMİDE DÜNYA BİZİ ÖRNEK ALIYOR

Kurduğumuz altyapı, aldığımız tedbirler hayata geçirdiğimiz mekanizmalar sayesinde küresel krizlerin ülkemize etkilerini en alt düzeyde tutuyoruz. Hatta bununla kalmıyor, ön alarak pek çok alanda dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz. Ekonomideki uygulamalarımızı içeride ve dışarıda birileri yerden yere vuruyordu. Küresel ekonomilerin aktörleri bizim uyguladığımız ekonomi programını tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı. En başından beri ne yapmayı, neyi hedeflediğimizi biliyorduk. Gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyor. Güvenlik ve refah kalelerini tehdit eden sorunlar pusuda bekliyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan , havaalanı çıkışında coşkuyla karşılandı.

FAİZ HER GEÇEN GÜN İNECEK

- “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin ve yatırımcı gelsin bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Onları biz faize ezdirmeyeceğiz. Çünkü yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için de düşük faiz. Hatırlayın başbakanlığım döneminde biz enflasyonu 6.4’e düşürmüştük. Faizi de nereye indirmiştik? 4.6’ya. Bunu biz yaptık. Yarın da Allah’ın izniyle yine şu andaki bu gidişi biz düze çıkaracağız. Bugüne kadarki demokrasi ve kalkınma adımlarını nasıl başarıyla neticelendirdiysek inşallah mevcut sıkıntıları da biz çözeriz, biz çözeceğiz.”

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‘BU NE MUHTEŞEM BİR KALABALIK’

Kendisini izleyen kalabalıktan memnuniyetini “Bu ne muhteşem bir katılım” sözleriyleifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından AK Parti Balıkesir Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı‘na katıldı.