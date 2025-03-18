Refah kaybını telafi edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi’nde partisinin Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleriyle bir araya geldiği iftar programında şunları söyledi:

“Bizim için Ramazan ayları manevi hasılası yanında milletimizle olan gönül bağımızı güçlendirme vesilesi olmuştur. Elbette her zaman olduğu gibi, milletimizin birlik ve beraberliğin en önemli değerlerinden olan bu kutlu ayı, zehirlemek isteyenler de çıkmıştır. Bugün de Ramazan’ın manevi atmosferine gölge düşürmeye çalışanların olduğunun farkındayız. Ancak Ramazan ve oruç düşmanlarının hezeyanları Allah’a hamd olsun artık komedi seviyesinde bile makes bulmuyor. 28 Şubat döneminde olduğu gibi, azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı baskıcı günlere son verdik.

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CESUR BİR ADIM ATTIK

Cumhur İttifakı olarak, eşgüdüm içinde yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye girişimimizle Türkiye’nin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolarlık kaynağına mal olan bir musibetin çözümü için cesur bir adım attık. Aynı şekilde bölgemizi içten içe kemiren bir virüs olan mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük.

PROGRAMI BAŞARIYLA UYGULUYORUZ

Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara, kalıcı çözümler getirecek bir programı başarıyla uyguluyoruz. Bu yılı da disiplinli bir şekilde geçirdikten sonra önümüzdeki seneden itibaren bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atmaya başlayacağız.

İLLÜZYON PEŞİNDE KOŞUYORLAR

İç siyasette, özellikle ana muhalefet cenahında yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarına odaklanmaktan uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz. Birileri kendi parti içi çekişmelerini ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır. Asli sorumluluklarını yerine getirmeyenler, genel başkanı ve o makama göz diken aktörleriyle tüm vakitlerini 3 yıl sonrasının seçimine has ederek kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar. Halbuki karşımızda yolsuzluğun, hırsızlığın, taciz ve tecavüzün, son olarak da sahtekarlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş bir yapı bulunuyor. ‘Daha kötü ne olabilir’ dedikçe bakıyorsunuz ertesi gün daha fazlası, daha yüz kızartıcı olanı ortaya saçılıyor.

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TEBESSÜMLE TAKİP EDİYORUZ

Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan, petrol tankerleriyle sebze-meyve taşıma skandallarına, şişirilmiş konser faturalarıyla vurgun yapmaktan, kadılara had bildirme edepsizliklerine kadar ne ararsan istisnasız hepsi var. Öyle ki bilhassa belediyelerde yamyamlık boyutuna varan yolsuzluklar, ana muhalefet içindeki vicdan sahibi partililerin bile sabır taşını çatlatmaya, onların da tahammül sınırlarını zorlamaya başladı. Demokrasimizi zehirleyen toksik muhalefet, bu anlayışın tüm belirtilerine, ana muhalefet cephesine baktıkça hepimiz şahit oluyoruz. Daha kendi partilerini yönetemeyenlerin, kendi evlerinin içine çeki düzen veremeyenlerin, henüz şaibesiz bir toplantı dahi yapamayanların ülke idaresine talip olma iddialarını ise sadece tebessümle takip ediyoruz.

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ÖMÜR BİÇENLERİN ÖMRÜ BİTTİ

Bizim gündemimiz bellidir. Biz deprem gibi, sağlık gibi, tarım gibi, enerji gibi, ekonomi gibi, dış politika gibi ülkenin gerçek ihtiyaçlarının çözümleriyle uğraşıyoruz. Ülkemize geçtiğimiz 23 yılda kazandırdıklarımızı taçlandıracak daha büyük başarılar, daha kıymetli kazanımlar ortaya koymayı, milletimize borcumuz olarak görüyoruz. AK Parti’yi bir asırlık Cumhuriyet tarihimizdeki diğer tüm siyasi partilerden farklı kılan ve bunca yıldır iktidarda kalmasını sağlayan işte bu anlayış, işte bu pratiktir.

SEÇİMLER SAHADA KAZANILIR

Dikkat ederseniz AK Parti’ye ömür biçenlerin hepsinin ömrü bitti ama biz dimdik ayaktayız. Siyaset sahada yapılır. Gönüllere sahada girilir. Seçimler, sahada kazanılır. Bunu becerdiğimizde ötekiler ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar hepsi beyhudedir. Biz sandıktan güçlü bir şekilde çıktığımızda isterse yedi düvel bir araya gelsin hiçbir anlam ifade etmez.”

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ÇANAKKALE İLHAM KAYNAĞIMIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıldönümü mesajında “Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Çanakkale’de yazılan destandan alacağımız dersler, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında bize ilham kaynağı olacaktır” dedi.

MAZLUMLARA UMUT OLDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tarihte eşine çok az rastlanan, azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı bu büyük destanın, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüzbinlerce kahramanın eseri olduğunu belirtti. Erdoğan, bu mücadelesi ile Türk milletinin tüm mazlumlara umut olduğunu, sömürge altındaki birçok ülkenin kendi mücadelesini başlattığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında özetle şunları kaydetti:

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KADER ORTAKLIĞI

“Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. Gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek, Anadolu’nun müdafaası için gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah’tan rahmet diliyoruz. Çanakkale’de yazılan destandan alacağımız dersler, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında bize ilham kaynağı olacaktır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum.”