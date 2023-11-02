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Refah Kapısı ‘aralandı’

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hamas
Refah Kapısı ‘aralandı’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 07:00

Gazze’nin İsrail haricinde dünyaya açılan tek kapısı olan Refah, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başından beri ilk kez dün geçişe açıldı. Ancak kapıdan sadece 81 yaralıyla yabancı pasaportlu sivillerin geçişine izin verildi.

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Gazze’de üç haftadan fazladır kısıtlı sayıda yardım malzemesinin geçişi haricinde kapalı tutulan Mısır sınırındaki Refah kapısından dün ilk kez ağır yaralı 81 Filistinli ve Gazzeli yetkililer tarafından yayımlanan listede isimleri bulunan yaklaşık 500 yabancı pasaportlu kişinin geçmesine izin verildi. İlk olarak Gazze’den ambulansların taşıdığı yaralı Filistinliler Mısır’a ulaştı.

Refah Kapısı ‘aralandı’

Daha sonra yabancı pasaport sahibi ilk sivil grup tahliye edildi. Tahliye edilenlerin sınırın Mısır tarafında güvenlik kontrolünden geçirildiği bildirildi. Refah’tan geçenlerin arasında Japonya, Avusturya, Bulgaristan, Endonezya gibi ülkelerin vatandaşlığına sahip Filistinlilerin yanı sıra farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşu çalışanları da yer aldı. 2 milyondan fazla Filistinli ise insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi’nde mahsur kalmaya devam ediyor. Mısır’ın gönderdiği yaklaşık 40 ambulans, Gazze’deki saldırılarda ağır yaralanan 81 kişiyi tedavi edilmek üzere Mısır’daki El Eriş Hastanesi’ne ulaştırdı. Öte yandan Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan yetkililer, pasaport kontrolü sebebiyle sınır kapısında uzun süre beklemek zorunda kalan ambulanslardaki ağır yaralılardan bazılarının hayatını kaybettiğini kaydetti.

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Refah Kapısı ‘aralandı’

TÜRKİYE GEMİ HASTANE GÖNDERECEK

- Türkiye, Gazze’ye gemi hastanesi göndermek için harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına özetle şu açıklamalarda bulundu: “Gazze için bir gemi hastanemiz hazır bekliyor. 40’a yakın ambulans planladık ve göreve hazırlar. Güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini bekliyoruz. İzin verilmesi halinde derhal sağlık operasyonlarını başlatmaya hazırız.”

 

 

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#İsrail#Gazze#Hamas

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