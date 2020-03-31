Reeskont nedir? Reeskont kredisi nedir?

Reeskont bir bankanın, elinde bulundurduğu ve henüz ödeme zamanı gelmemiş senetleri bir başka bankaya ıskonto ettirmesi demektedir. Reeskont Kredileri ise Merihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara TCMB kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, İhracat taahhütlü kredilerdir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden çıkarılan Reeskont düzenlemeleri çerçevesinde firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş azami 240 gün vadeli senetler ile yüksek teknolojili sanayi ürünleri ihracatçısı firmalar, yeni pazarlara ihracat yapan firmalar ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş azami 360 gün vadeli senetlerin aracı bankalarca reeskonta getirilmesi karşılığında Bankamız tarafından reeskont kredisi kullandırılmaktadır. Reeskont kredileri senette belirtilen döviz tutarının, kredinin kullandırıldığı tarihte ilan edilen kurdan Türk lirası karşılığının bankalar aracılığıyla firmalara ödenmesi suretiyle kullandırılmaktadır.

Reeskont Kredilerinin Döviz Rezervlerine Katkısı

Kredilerin vadesinde geri ödemesi ise döviz olarak gerçekleştiğinden Merkez Bankası döviz rezervlerine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır. Kredilerin ağırlıkla sekiz ay, kısmen dört ay ve daha kısa vadelerde kullandırılması nedeniyle, rezervlere olan katkı kredinin vadesine göre gerçekleşmektedir.

TCMB Reeskont Kredileri Özellikleri

•İhracata yönelik mal üreten imalatçılar, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalar ve tüm ihracatçılar için kullandırılabilir.

•240-360 gün arasında vadelendirilebilir.

•Kaynak maliyeti Euribor veya Usd Libor olarak belirlenmiştir