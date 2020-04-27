Reel Ne Demek? Reel Nedir? Reel Tdk Kelime Anlamı

Reel İngilizce kökenli bir kelimedir. İş dünyası ile beraber borsa dünyası ya da gündelik yaşam içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda da kullanılan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında reel kelimesinin ‘Yalan olmayan, doğruluk, gerçeklik ve yapay olmayan’ şeklinde karşılık bulduğu görülmektedir.

Real Ne Demek?

Real kelimesi Türkçede sözlük anlamı üzerinden çok sık kullanılan bir sözcüktür. Sıfat olarak değerlendirilir ve kökeni İngilizceden gelir. Birçok değişik kelime ile beraber tabir etmek mümkün.

- Gerçek,

- Yalan olmayan,

- Temel,

- Başlıca,

- Doğruluk,

- Yapay olmayan,

Bu gibi anlamları üzerinden gerçek yapı kapsamında reel pek çok alanda tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilen bir sözcüktür.

Reel Nedir?

Reel Kelimesi gerçek anlamı üzerinden doğruluk, yapay olmayan ya da başlıca gibi anlamlar kapsamında ele alınmaktadır. Aynı zamanda düşünülen, tasarımlanan ve imgelenen şeylere karşıt olarak var olan biçiminde de dahil edilebilmektedir. Bu anlamları üzerinden Türkçede kelime herhangi bir şekilde değişmeden cümle içerisinde kullanılabilir.

Özellikle farklı sektörler için ve aynı zamanda borsa dünyasında da önemli bir yere sahip kelimeler arasında yer alır. Reel kelimesi aynı zamanda İngilizce üzerinden sadece Türkiye'de değil aynı zamanda pek çok farklı dilde de ortak şekilde değerlendirilmektedir.