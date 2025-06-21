Reddi hâkim talep edildi... Mahkeme başkanı davadan çekildi

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Kaçan B.B. (15) ve U.B. (16) yakalanarak cezaevine gönderildi. B.B. ve U.B.’nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. B.B. ve U.B.’nin, cinayet anında yanlarında 2 çocuğun daha yer aldığı belirlendi. Gözaltına alınan 18 yaşından küçük olan M.A.D. ve A.Ö. de tutuklandı.

17 TEMMUZ’A ERTELENDİ

Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı görülen davanın 3’üncü duruşmasına baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ile tutuklu suça sürüklenen çocuklar B.B. ve U.B. katıldı. Kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler duruşmaya alınmadı. Duruşmada söz alan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, reddi hâkim talebinde bulundu. Av. Özdemir’in talebinin ardından, mahkeme başkanının duruşmadan çekildiği öğrenildi. Duruşma, yeni başkanın seçilmesi ve tanıkların dinlenmesi için 17 Temmuz’a ertelendi.