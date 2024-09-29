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Reddi hâkim talebine ret kararı

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#Ayhan Bora Kaplan#Dava#Mahkeme
Reddi hâkim talebine ret kararı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 07:00

Ayhan Bora Kaplan’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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Davanın 16 Eylül tarihinde yapılan son duruşmasının ardından, sanık Ayhan Bora Kaplan’ın avukatları reddi hâkim talebinde bulunarak, mahkeme başkanı ve üyelerinin yerine başka bir heyetin atanmasını istedi.

‘YENİ SEBEPLER VAR’  DENİLDİ

Yapılan başvuruda, daha önceki başvurularının esastan incelenmediğini bu nedenle kararın yok hükmünde olduğu savunularak, “Tüm reddi hâkim sebeplerinin ne denli doğru ve isabetli olduğunu destekleyen birçok yeni delil ve belge dosyaya girmiş, sonradan vakıf olduğumuz ve duruşmada ortaya çıkan 3 başlık altında yeni ret sebeplerini de ayrıca belirtiyoruz” denildi.

Mahkeme heyeti, Kaplan’ın avukatlarının reddi hâkim talebini “Kaplan müdafilerinin ret istemlerinin süresinde yapılmadığı, ret istemlerinin delillerin bulunmadığı ve ret taleplerinin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı” gerekesiyle reddetti.             

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#Ayhan Bora Kaplan#Dava#Mahkeme

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