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Reddedilince dehşeti yaşattı! Tetikçi tuttu

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#Denizli#Merkezefendi#Polis
Reddedilince dehşeti yaşattı Tetikçi tuttu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

Bacağından vurulan Buse Bulut’u sevgili olmak için 2 aydır rahatsız eden müteahhit Ekrem Boz’un vurdurduğu ortaya çıktı. Boz ile 15 bin liraya tuttuğu tetikçi Serhat Kösen tutuklandı.

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Denizli Merkezefendi’de 4 Haziran günü evinden çıkıp otomobiline binen Buse Bulut’un (26) önü kısa süre sonra bir motosikletli tarafından kesildi. Otomobilden inen Bulut, motosiklet sürücüsü tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu. Bacağına bir kurşun isabet eden Bulut, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

NUMARA YAPMIŞ

Polis ekipleri, plakası kapatılan, kaskla yüzünü gizleyen motosikletli saldırganın Serhat Kösen olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Kösen (23), genç kadını vurması için müteahhit Ekrem Boz’dan (45) 15 bin lira aldığını itiraf etti. Kösen, ifadesinde olaydan bir gün önce Bulut’un evinin çevresinde Boz ile keşif yaptıklarını da anlatıp, “Ne zaman eve girip çıktığını tespit ettik” dedi. Kösen ifadesinde, olay günü yaklaşık 2 saat evin önünde beklediğini, Bulut’un otomobiline bindikten sonra önünde durup bayılma numarası yaptığını da anlattı. Kendisine yardım etmeye çalıştığı için Bulut’un iyi niyetli biri olduğunu düşünüp vurmak istemediğini ancak paraya ihtiyacı olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Gözaltına alınan Boz, suçlamaları kabul etmeyerek tetikçiye gönderdiği 15 bin lirayı depremzede yakınları olduğu için verdiğini söyledi. Adliyeye sevk edilen Boz ve Kösen tutuklandı.

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‘SEVGİLİ OLURSAK...’

- Saldırı olayının aydınlatılmasının ardından ifade veren Buse Bulut, müteahhit Ekrem Boz ile bir arkadaş ortamında tanıştıklarını, kendisini 2 aydır sevgili olmak için sürekli rahatsız ettiğini ancak kabul etmediğini söyledi. İfadesinde Boz’un kendisine telefonla, “Sana ev alırım, araba alırım”, silahlı saldırının ardından da “Sevgili olmamız halinde sana hastane kapatırım” gibi mesajlar gönderdiğini kaydetti.

 

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#Denizli#Merkezefendi#Polis

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