Recep Tayyip Erdoğan, halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak 11 yılı geride bıraktı: 10 Ağustos bir dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014’te yapılan seçimde halkın doğrudan oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak başladığı görevinde 11 yılı tamamladı.

Geçmişte vesayet makamı olarak görülen ve seçim süreçlerinde krizler yaşanan Cumhurbaşkanlığı makamı, artık milli iradenin yürütmedeki karşılığı haline gelmiştir.

Sayısız eser, hizmet ve reformla yakın tarihimize damgasını vuran Sayın Erdoğan, milletin adamı olarak gönüllerde yer etmiştir. Ekonomide, sosyal politikalarda, demokratik atılımlarda ve dış politikada farklı bir dönem başlatmış, statükoya karşı değişimin adı olmuştur. Millete hizmet yolunda nice yıllara.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 10 Ağustos 2014… Millet, iradesiyle tarih yazdı. Cumhur, kendi Cumhurbaşkanını seçti. Milletin Adamı’yla başlayan bu yürüyüş, Büyük ve Güçlü Türkiye idealinin miladı oldu. Birlikte çıktık bu yola, Birlikte yazıyoruz Türkiye Yüzyılı’nı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Milletin adamı, adaletin temsilcisi, mazlumların gür sesi…

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014 tarihinde milletimizin doğrudan oylarıyla seçtiği ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Bu tarihi dönüm noktası, büyük bir siyasi başarı olmasının yanında; Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlandırılması, demokrasi mücadelemizin en güçlü simgesidir.

Bölgesel krizlerin, küresel belirsizliklerin ve istikrarsızlıkların ortasında; Sayın Cumhurbaşkanımız, güçlü liderliği ve kararlı duruşuyla Türkiye’yi her alanda ileriye taşıdı.

Dev yatırımlar, stratejik kalkınma hamleleri ve vizyoner projelerle ülkemizi büyüme, gelişme ve refahın yeni bir çağına kavuşturdu.

Temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, demokratikleşme adımlarının kararlılıkla sürdürülmesi ve yüksek standartlı demokrasiye kavuşma hedefi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde somut kazanımlara dönüştü.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; teröre karşı verilen kararlı mücadeleyle "Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım yaklaşıldı. Şehitlerimizin emaneti, milletimizin birlik ve bütünlüğü sarsılmaz iradeyle korundu.

Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi hayatı boyunca adaletin, hakkın ve hakikatin yanında durdu.

Mazlumun sesi, mağdurun umudu, sessizlerin gür sedası oldu. Nerede bir haksızlık varsa ona karşı durdu, nerede bir mazlum varsa elini uzattı.

"Dünya beşten büyüktür" diyerek insanlığın vicdanı oldu, küresel adaletsizliklere meydan okudu.

Ülkemizin son çeyrek asrına mührünü vuran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde hep birlikte geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Güçlü liderlik, kararlı duruş, millete adanmış bir ömür…

Nice sağlıklı yıllara Sayın Cumhurbaşkanımız!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: 10 Ağustos 2014… Milletimiz, siyasi tarihimizde ilk kez doğrudan kendi oyuyla Cumhurbaşkanını seçerek demokrasi yolculuğumuzda yeni bir sayfa açtı.

O gün, millet iradesi yalnızca sandığa değil; devletin en yüksek makamına doğrudan mühür vurdu. Darbelerle, vesayet odaklarıyla örülen zincirler kırıldı, sivil siyasetin önü ardına kadar açıldı.

Bugün Türkiye, yalnızca bölgesinde söz sahibi bir ülke değil; oyun kuran, sistem inşa eden bir devlet vizyonunu hayata geçiriyor. Bu vizyonun temelinde, her daim istikametini kendi belirleyen Türk Milletinin sarsılmaz iradesi var.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı” hedefiyle ülkemize yeni ufuklar kazandırdı.

10 Ağustos, milletin kendi geleceğini kendi elleriyle yazdığı gün olarak hafızalara işlendi.

23 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkemize tarihi kazanımlar kazandıran, büyük kalkınma hamlelerine imza atan liderimizin öncülüğünde Türkiye, kararlı adımlarla geleceğe yürüyüşünü sürdürecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 10 Ağustos 2014, millet iradesinin en güçlü şekilde tecelli ettiği günlerden biri…

Türkiye; tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanını doğrudan halkın oylarıyla seçmiş, aziz milletimiz sandıkta iradesini ortaya koyarak sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 12. Cumhurbaşkanımız olarak göreve getirmiştir.

O gün yalnızca bir seçim kazanılmadı; demokrasi tarihimizde yeni bir sayfa açıldı, milli iradenin gücü tüm dünyaya gösterildi.

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlayan büyük Türkiye yürüyüşü, bugün de kararlılıkla sürüyor.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, milletimizin desteği ve liderimizin vizyonuyla emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası. 10 Ağustos 2014’te milletimiz Türkiye Yüzyılı’na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak görevinde 11 yılı tamamladığına işaret ederek, "Artık Türkiye'yi milletin rızası olmadan yönetme devri kapanmıştır. Karar, yetki ve sorumluluk, doğrudan halkın iradesiyle şekillenmektedir. İrade, idareye hakim olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından, 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde 11 yılı geride bırakmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Millet iradesinin devlet yönetimine doğrudan yansımasının, Türkiye demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önce aziz milletin sandıkta verdiği oylarla, doğrudan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu anımsattı.

Bu büyük değişimin, vesayetin gölgesini ve ağır baskısını ortadan kaldıran, halkın iradesini devlet idaresine hakim kılan bir devrim olduğunu belirten Ala, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu reform, milli egemenliği güçlendirdi, demokratik temsili derinleştirdi ve siyasetin merkezine yalnızca milletin onayını yerleştirdi. Artık Türkiye'yi milletin rızası olmadan yönetme devri kapanmıştır. Karar, yetki ve sorumluluk, doğrudan halkın iradesiyle şekillenmektedir. İrade, idareye hakim olmuştur."

Ala, bu köklü dönüşümün hem bugünün hem de yarınların teminatı olduğunu ifade ederek, "Çünkü milli irade en sağlam dayanak noktasıdır. O gün atılan adım, bugün Türkiye'nin daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde yoluna devam etmesini sağlamıştır. Milletin iradesi devletin zirvesindedir ve milletin sesi idarenin pusulasıdır. Artık siyasi tarihimizde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan krizler bir daha geri gelmemek üzere sona ermiştir." değerlendirmesinde bulundu.