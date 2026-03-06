‘Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu’nun temeli atıldı

Haberin Devamı

Fatih’te bulunan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yanında inşa edilecek olan öğrenci yurdunun temel atma töreni yapıldı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, TAY Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mesut Toprak, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. 250 öğrenciyi ağırlayabilecek kapasiteli ve toplam 5.000 metrekare inşaat alanına sahip olacak yurt projesinin, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor. Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

'DÜNYA ADALETE VE MERHAMETE HASRET'

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Teknolojinin bugünün dünyasında Türkiye’mizin sahip olması gereken en önemli unsurlardan biri olduğunu, yarışta öne geçmemiz için belirleyici unsurlardan biri olduğunu değerlendiriyor ve bu gayretle çalışıyoruz. Ama dünyada olup bitene baktığımızda şunu görüyoruz ki; aslında dünya daha fazla teknolojiye muhtaç değil. Dünya adalete ve merhamete hasret. Teknoloji, evet insanlığın gelişme hızını tayin ediyor, belki ne kadar hızlı koşacağını belirliyor ama esasen insanlığın istikametini belirleyecek olan bizim insani, manevi değerlerimiz. Bu anlamda buraya gelirken Türkiye Gençlik Vakfı binasının duvarlarına güzel yazılar yazmış genç arkadaşlarım; çok sevdiğim bir söz var, Cahit Zarifoğlu'nun o duvarın üzerine onu da yazmışlar. Cahit Zarifoğlu diyor ki: 'Bir duruşu olmalı insanın; bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı.' Ümit ederim ki bu okul Recep Tayyip Erdoğan gibi nice şahıslar yetiştirsin. Bir aşkı, bir davası olan Türk gençliğine hizmet etsin" dedi.

'BİR TEMEL DEĞİL; UZUN SOLUKLU BİR VİZYON, BİR EĞİTİM VE BİR GENÇLİĞE YATIRIMDIR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Burada çok yoğun bir çaba, çok yoğun bir emek var. Aynı zamanda bir gayret var. Burası hem bir eğitim temel anlayışı hem de bir vizyon ortaya koyuyor. Ben bugün ilk defa okula geldim ve gerçekten de hem mimarisiyle hem de gençleriyle gurur duydum. Burada dedim ki: 'Cumhurbaşkanımız gibi nice gençlerimiz yetişecek; bu ülkeye, bu memlekete, bu bölgeye hizmet eden nice gençlerimiz de buralardan çıkacak.' Dolayısıyla bugün attığımız aslında sadece bir temel değil; gerçekten uzun soluklu bir vizyon, bir eğitim ve bir gençliğe yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘BUGÜN TEMEL NOKTASINA GELİNMESİ ÇOK SEVİNDİRİCİ’

İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Yaklaşık 15 yıldır bu yurt projesinin hayata geçmesi için nice çalışmalar, nice badireler atlatıldı ve hamdolsun bugün temel noktasına gelinmesi çok sevindirici. Burası ilk imam hatip, göz bebeğimiz. Bu sene 75 yıl oldu. İlim Yayma Cemiyetimizde de 75’inci yılı bu yüzden kutluyoruz. Biz de İlim Yayma Vakfı olarak 75 yıl önce bu işin ilk başladığı yerde Vefa’daki eski konağın ihyasıyla ilgili valiliğimizle çalışıyoruz, onun da yakında temelini atacağız. O konağı bitirdiğimiz zaman da orada bir İlim Yayma ve İmam Hatip Müzesi açmak istiyoruz. Buradan yetişen gençlerimizin gerçekten o ilk günkü ruhu koruduklarını görmek, bunun yanı sıra çok ciddi akademik başarılar ortaya koyduklarını görmek, onun yanında uluslararası bir misyona sahip olduklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu eğitim işi çok büyük bir ekip işi. Bu ekip ruhunu yakaladığımız sürece daha güçlüyüz" dedi.

Haberin Devamı

‘GENÇLERİMİZİN GELECEĞE ATTIĞI ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİNİN İLK GÜNÜ’

TAY Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mesut Toprak, “Bugün burada bulunmamız bizim için büyük bir anlam taşıyor. Yaklaşık 8 senelik zorlu bir sürecin sonunda Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu'nun temelini atmak üzere bir aradayız. Bugün benim için sadece bir inşaatın başlangıcı değil, gençlerimizin geleceğe attığı önemli adımlardan birinin ilk günü. Her zaman biz şuna inandık: Gençlerin hayatına dokunan her yatırım en değerli yatırımdır. Çünkü yarınlarımız binalarla değil, bu binaların içinde yetişen gençlerle inşa edilecektir. Ben şuna inanıyorum; fiziki imkanlar ne kadar güçlü olursa gençlerimizin önü de o kadar açık olacaktır. Ama asıl mesele o imkanları hangi niyetle ortaya koyduğumuzdur. Bizim niyetimiz ilimle, ahlakla ve irfanla yetişen nesillere küçük de olsa bir katkı sunabilmektir" diye konuştu.