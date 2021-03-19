Recep Şeker kimdir? Uçakta kritik müdahale ile bebeğin hayatını kurtardı

Recep Şeker, 1972 yılında dünyaya geldi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksekokulunu bitirdi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme yüksek lisansını tamamladı.

Çeşitli illerde Sağlık Bakanlığının farklı kurumlarında çalıştı, ayrıca il sağlık müdürlüğü görevinde bulundu. Karaman İmam - Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği ve ÖNDER Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Karaman Şubesi Kurucu Başkan Yardımcılığı, Memur-Sen ve Sağlık-Sen Üyeliği, Karaman Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu Üyeliği ve Karaman Aile Hekimleri Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yaptı.

25, 26 ve 27. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili seçildi.

25 ve 26. Dönemde; Dışişleri Komisyonu; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Çevre Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

27. Dönemde; TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkanvekili, Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmaktadır.

İngilizce ve Arapça bilen Dr. Recep ŞEKER evli ve 3 çocuk babasıdır.

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