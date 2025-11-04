×
Recep Ergül yeniden MESAM başkanı seçildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 20:32

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM), 18. Olağan Genel Kurulu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

MESAM'dan yapılan açıklamaya göre, genel kurula yaklaşık 1100 kişi katıldı.

Dört yıldır MESAM Başkanlığı görevini yürüten Recep Ergül, bu yıl yapılan seçimde tek aday olarak yarıştı ve geçerli oyların yüzde 94,28'ini alarak yeniden başkan seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergül, "Göreve geldiğimiz 4 yıllık sürede, bütün MESAM üyelerinin desteğini ve gönlünü kazandık. Telif oranları yüzde 1000 oranında rekor artış gösterdi. Türkiye sanatçılarının dünyadaki büyük dijital müzik mağazalarında yer alan telif oranları yüzde 4 puandan, yüzde 15'e yükseldi. Çalışmalarımızı daha da hızlandırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde görev yapacak olan MESAM Yönetim Kurulu'nda ise Nazan Öncel, Mustafa Kul, Ferzende Kaya, Aytekin Ataş, Mikail Aslan, Ahmet Şafak, Hakan Sarıca ve Yıldırım Gürses'in oğlu Beyazıt Gürses yer alıyor.

