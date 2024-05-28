Recep Erdem Erkul'a 'Kore Cumhuriyeti Sivas Fahri Konsolosluğu' görevi

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Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Recep Erdem Erkul'un, Kore Cumhuriyeti Sivas Fahri Konsolosu olarak atanması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Kore Büyükelçisi Yeondoo Jeong da katıldı. Büyükeli Jeong, Türk askerlerinin Kore savaşına katıldığını hatırlatarak, iki ülkenin birbirlerine kardeş olarak hitap ettiğini söyledi. Erkul da Kore ve Türkiye’nin 3 ortak özelliği olduğunu söyleyerek, "Türkler ve Koreliler arasındaki ilk ortak özellik, tarih boyunca gösterdiğimiz azim ve kararlılıktır. Her iki millet de zorluklar karşısında yılmadan, büyük fedakarlıklarla bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini korumayı başarmıştır. Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin gösterdiği cesaret ve fedakarlık, iki millet arasındaki bağları daha da güçlendirmiştir. Bu kardeşlik bağı Kore savaşı ile iyice kenetlendi birbirine. İkinci ortak özelliğimiz, aile ve topluluk değerlerine verdiğimiz önemdedir. Hem Türkler hem de Koreliler, aileyi ve toplumu her şeyin üstünde tutar. Bu değerler, bizleri daha güçlü kılar. Birbirimize olan bağlılığımızı pekiştirir. Son olarak, misafirperverlik ve dostluk ve yardımseverlik konusundaki ortak kültürümüzden bahsetmek istiyorum. Hem Türkler hem de Koreliler, misafirlerini büyük bir sıcaklık ve içtenlikle karşılar. Bu misafirperverlik, bizleri birbirimize daha da yakınlaştırır ve dostluk köprüleri kurmamıza yardımcı olur. Bu tören, iki millet arasındaki güçlü bağları bir kez daha teyit etmek için harika bir fırsattır" dedi.

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Erkul, 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, "Vatanlarımız ayrı olsa bile birbirimizin iyi, kötü günlerinde birlikte olduğumuz için Türkiye ve Kore, kardeşlik bağlamının somut örneğidir. Geçmişten günümüze geliştirdiğimiz kardeşliğimizi Kore Cumhuriyeti'nin Sivas Fahri Konsolosluğu töreninde bir kez daha pekiştiriyoruz. İki ülkeden doğacak her türlü kültürel, ticari ve teknolojik iş birliği hem iki kardeş ülkeye hem de dünyamıza büyük katkılar sağlayacaktır, bunun için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu eski tanışıklık güzel bir kardeşliğe döndü ve bizler bu güzel kardeşliğin iki ülke için de güzel yarınlara vesile olmasını diliyoruz. Bu amaç için çalışmaya devam edeceğimize dair inancım tam. Şahsi olarak da bu göreve layık görüldüğüm için teşekkürlerimi ve şükranlarımı bir kez daha sunuyorum. Bu görevi layıkıyla yerine getirebilmek için soluksuz çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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Konuşmaların ardından Büyükelçi Jeong, Erdem Erkul'a konsolosluk belgesini teslim etti. Daha sonra 'Kore- Türkiye Dostluk Korosu' konser verdi. Törende Türk ve Kore yemekleri de ikram edildi.