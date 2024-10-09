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Recai Kutan’a veda

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#Recai Kutan#Saadet Partisi#Cenaze
Recai Kutan’a veda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 07:00

Ankara’da bir süredir tedavi gören ve 94 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için dün Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Mehmet Görmez de dua ederek katılanlardan helallik istedi. Kutan’ın cenazesi namaz sonrası aile kabristanında toprağa verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Törene katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kutan’ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.  

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#Recai Kutan#Saadet Partisi#Cenaze

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