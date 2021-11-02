Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? Diyanet bilgisi

Haberin Devamı

Rebiülevvel ayının bitiş tarihi pek çok vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayı, içinde Mevlid Kandili'ni de barındıran önemli bir ay olarak dikkat çekiyor. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman bitecek? İşte, o bilgiler

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel, bu yıl 7 Ekim'de başladı ve 6 Kasım'da son bulacak. Bu tarihten sonra ise Rebiülahir ayı idrak edilmeye başlanacak.

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)