Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? Diyanet bilgisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı#Alec Baldwin
Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladıTrabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! #Fenerbahçe
Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacakErdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar! Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Salgın kâbusu geri döndü... Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayınSalgın kâbusu geri döndü... "Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" #Koronavirüs
Kardeş ülke dağılma riski altında Her an çatışma çıkabilir...Kardeş ülke dağılma riski altında! Her an çatışma çıkabilir...#Bosna Hersek
Herksin konuştuğu araba 47 yıldır yerinden kıpırdamadıHerksin konuştuğu araba! 47 yıldır yerinden kıpırdamadı #İtalya
Bahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadoluya gönderiyorumBahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum#MHP
Tosuncuk kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma'Tosuncuk' kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma#Tosuncuk
Dün Kanıtlayın hisselerimi satacağım demişti... İşler kızışıyor Elon Muska yanıt gecikmediDün 'Kanıtlayın hisselerimi satacağım' demişti... İşler kızışıyor! Elon Musk'a yanıt gecikmedi#Elon Musk
Fiyatlar değişti İşte en ucuz otomobillerFiyatlar değişti! İşte en ucuz otomobiller#Otomobil
Düğün sonrası takı kavgasında yeni gelişme İki doktordan şaşırtan davaDüğün sonrası takı kavgasında yeni gelişme! İki doktordan şaşırtan dava#TRABZON
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
O film de kara listeye girdi: Kocam lanetlendiO film de kara listeye girdi: Kocam "lanetlendi' #Alec Baldwin
Galatasarayda şok Ülkesine gitti, 1 ay yok...Galatasaray'da şok! Ülkesine gitti, 1 ay yok...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? Diyanet bilgisi

#Rebiülevvel#Rebiülevvel Ayı Ne Zaman Bitiyor#Rebiülevvel Ayı
Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor Diyanet bilgisi

İslam alemi için büyük önem taşıyan aylardan birisi olan rebiülevvel ayı idrak edilmeye devam ediyor. Kameri aylarının üçüncüsü olan rebiülevvel ayının ne zaman biteceğini merak eden pek çok vatandaş, bir yandan da Rebiülevvel ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. İşte, tarih bilgisi...

Haberin Devamı

Rebiülevvel ayının bitiş tarihi pek çok vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayı, içinde Mevlid Kandili'ni de barındıran önemli bir ay olarak dikkat çekiyor. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman bitecek? İşte, o bilgiler

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel, bu yıl 7 Ekim'de başladı ve 6 Kasım'da son bulacak. Bu tarihten sonra ise Rebiülahir ayı idrak edilmeye başlanacak.

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rebiülevvel#Rebiülevvel Ayı Ne Zaman Bitiyor#Rebiülevvel Ayı

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka