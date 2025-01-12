Raydan geçerken tren çarptı: Feci şekilde can verdi

Haberin Devamı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Üçüncü Sanayi Sitesi yakınlarındaki 2’nci el eşya satışı yapılan pazarın kurulduğu bölgede meydana geldi. 2’nci el eşya satışı yapan Deniz Şahin, raylardan karşıya geçmek istedi. Bu sırada İzmir-Denizli seferini yapan 32703 sefer sayılı makinistliğini Ahmet A.'nın yaptığı yolcu treni, Şahin'e çarptı. Kazayı fark eden makinist treni durdurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat aksayan tren seferleri daha sonra normale döndü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı