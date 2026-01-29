×
Gündem Haberleri

Raydan çıkan trenin lokomotifi, 13 saat sonra yerine oturtuldu! Ulaşım normale döndü

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Tren#Toprak Kayması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 13:58

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde toprak kayması sonucu raydan çıkan yolcu treninin lokomotifi, 13 saatlik çalışmanın ardından tekrar yerine oturtulurken hat da tekrar ulaşıma açıldı.

İlçenin Kocabıyıklar Kölederesi Mahallesi yakınlarında, dün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Zemindeki hareketlilik nedeniyle Bandırma-İzmir seferini yapan, 2 makinist, 4 vagon görevlisi ve 143 yolcunun bulunduğu E 68012 sefer sayılı yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı.

Kazada yolculardan Zehra E. başını çarpıp yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Zehra E.’ye ayakta müdahale edildi. Yolcular, kaza yerine gelen başka bir trenle en yakın Soğucak İstasyonu'na tahliye edildi, buradan da otobüslerle İzmir'e gönderildi.
ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ

Kaza yerine çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi. 3 kepçe ve 1 dozer yardımıyla toprak kayması olan bölge temizlenirken, lokomotifin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bu süre içerisinde İzmir, Bandırma, Eskişehir ve Ankara seferleri iptal edildi. Çalışmalar 13 saat sürdü. Raydan çıkan lokomotif vinçle tekrar yerine oturtuldu. Ardından demir yolu tekrar ulaşıma açıldı.

#Balıkesir#Tren#Toprak Kayması

